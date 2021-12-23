نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول إلى الموقع التعليمي لمدرستي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي نقدم رابطًا لمنصة مدرسة الطالب 1443 وإرشادات حول كيفية تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي للطالب أو ولي الأمر لإنشاء حساب جديد على منصة مدرستي، للإجابة على بعض الأسئلة حول كيفية التعيين إنشاء حساب طالب جديد على منصة مدرستي 1443 ه ويبحث عن المستفيدين من خدمات منصات مدرستي.

في الوقت الحالي، الصفحة الرئيسية، والتي تحتوي على العديد من أيقونات تسجيل الدخول، موزعة حسب فئة الراغبين في تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، وزارة التربية والتعليم، ومن خلال تثقيفي يمكنك الحصول على الرابط لمنصة مدرستي مباشرة تسجيل الدخول، بالإضافة إلى القدرة على التعرف على العديد من الأشياء المتعلقة بمنصة مدرستي للتعليم عن بعد.

رابط منصة مدرستي

في المملكة العربية السعودية، تشتمل منصة مدرستي على العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تساعد في أنشطة التعلم الإلكتروني عن بُعد، وتسعى المنصة التعليمية جاهدة لمساعدة الطلاب والطالبات على تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والدورات. والمستقبل لا سيما خلال ظهور جائحة COVID- 19.

منصة مدرسة مدرستي

وكانت منصة مدرستي هي الخيار الأفضل والأنسب للمرحلة الحالية، حيث يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية من حيث الدروس، وتوفر منصة مدرستي دروسًا افتراضية آمنة عبر الإنترنت من خلال برنامج Microsoft Teams TEAMS، حيث يتفاعل المعلم معها الطلاب يناقشهم ويجيب على أسئلتهم. يستخدم المعلم منصة مدرستي لتوزيع الواجبات على طلابه للرد على استفساراتهم.

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ويمكنك الحصول على أيقونة منصة روضتي التعليمية لرياض الأطفال من خلال منصة مدرستي، الصفحة الرئيسية، بالإضافة إلى أيقونة منصة مدرستي، تسجيل الدخول للطالب أو ولي الأمر، الكادر التعليمي، الإداريين، وجميع العمليات التعليمية. وكذلك رمز تسجيل مستخدم جديد من خلال النقر على أيقونة العودة إلى منصة المدرسة.

يمكن لأي شخص يرغب في الوصول إلى منصة مدارس المدارس من أجل تسجيل طالب جديد أو الوصول إلى صفحته الشخصية على المنصة التعليمية لإكمال المهام والالتزامات المخصصة لهم القيام بذلك عن طريق زيارة رابط منصة المدارس الرسمية التالية:

رابط إلى منصة تسجيل الدخول الخاصة بمدرستي (school. madrasati. sa).

امتحانات الطالب 1443 على المنصة في مدرستي

وفقًا لجدول الوزارة للامتحانات الوزارية المحاكية للامتحانات الدولية، سيبدأ امتحان PISA المحاكي في مجال الرياضيات هذا الأسبوع لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط ​​والأول ثانوي مسار مشترك والثاني ثانوي اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق للتاريخ. بتاريخ 16 جمادى الأولى 1443 ه، ويبدأ وقت الاختبار الساعة 8:00 صباحًا ويستمر لمدة 24 ساعة.

تسجيل الدخول إلى الموقع التعليمي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كنت ترغب في إنشاء حساب جديد لطالب جديد في الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال باستخدام منصة مدرستي الرئيسية، فيمكنك القيام بذلك بسهولة باتباع تقنية إنشاء حساب جديد في مدرستي. المنصة وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع التعليمي لمدرستي.

حدد رمز “العودة إلى المدرسة” من القائمة المنسدلة.

اختر “تسجيل جديد” من القائمة الرئيسية.

تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم إقامة ولي الأمر- رقم جوال الطالب).

حدد “تحقق” من القائمة المنسدلة.

على الهاتف الخلوي المرتبط بنظام نور، ستتلقى رسالة تحقق SMS تتضمن رمز التحقق.

بعد ذلك، انقر فوق “تحقق” وأدخل رمز التحقق.

تعد Microsoft Teams منصة تعاون

تم تحديد خطوات تفعيل المعلم لميزة محو رسائل الدردشة في تطبيق Microsoft Teams التعليمي من قبل وزارة التربية والتعليم. سيظهر رمز الفريق بعد تسجيل الدخول إلى Microsoft Teams. لتمكين ميزة حذف رسائل الدردشة المرسلة من قبل الطلاب، يجب على المعلم اتخاذ الخطوات التالية: