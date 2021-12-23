عاجل.. توكلنا يلمح إلى حظر التجول بعد وضع خانة التصاريح في التطبيق وهل يتم تفعيله؟

توكلنا هو أحد التطبيقات الأكثر إستخدام من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد إنتشرت العديد من التساؤلات والهشتاجات إلى أمر غريب بعد ترك خانة تصريح حظر التجول في المملكة داخل تطبيق توكلنا، وهو ما جعل المواطنين يبحثون حول عودة الحظر من جديد، ويعتبر توكلنا أحد أكثر التطبيقات في السعودية إستخدام من قبل المقيمين والوافدين حيث يجمع عدد من الخدمات، والذي يشمل الجهات الحكومية في قطاع الصحة، التعليم، الأحوال المدنية، ويصل أعداد المستخدمين من خلال جوجل بلاي فقط أكثر من عشرة ملايين مستخدم من جميع أنحاء البلاد.

توكلنا يوضح سبب بقاء حظر التجول

إنتشر في العديد من مواقع التواصل الإجتماعي وعلى رأسهم تويتر العديد من الوسوم التي تحمل حظر التجول في السعودية، بعد أن تفاجئ المستخدمين من وجود أيقونة الحظر كما هي داخل تطبيق توكلنا وأوضح التطبيق أن الخانة المضافة من أجل التحسب في حالة إعادة تفعيلها من جديد، في حين أوضح مستخدمين أن هذا تلميح إلى إعادة حظر التجول وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار بخصوص التفعيل، يذكر بأن التطبيق قد إنطلق منذ بداية الجائحة التي أصابات البلدان حول العالم، وكانت بدايته تعتمد على منح التصاريح فقط وإلى المواطنين بعدها بدء التوسع ليشمل العديد من الأمور.

مميزات تطبيق توكلنا

يشمل التطبيق طلب التصاريح لجميع الفئات والعاملين في المملكة العربية السعودية في حال تطبيق الحظر.

توضيح حالة المستخدم إذا كان مصاب أو مريض.

إمكانية معرفة نتائج الطلاب وإختبارات قياس من خلاله.

يذكر بأن ولي الأمر ليس له الحق في الوصول إلى تحركات وسفر أفراد الأسرة

إصدار تصاريح النقل وتذاكر التوجه إلى الحج والعمرة.

دخول موقع توكلنا الرسمي

يمتلك التطبيق موقع إلكتروني رسمي والذي يمكن من خلاله الإطلاع على الخدمات التي يقدمها بشكل إلكتروني، كما يتيح إمكانية دخول توكلنا للحساب الشخصي ويعتبر التطبيق الإلكتروني المرفق على الثلاثة متاجر سواء جوجل بلاي، ٱب ستور، متجر هواوي هو الأسهل والأفضل حيث يمكنه تثبيته على الجوال، ثم إدخال البيانات والتصفح وسوف تجدون خانة حظر التجول مضافة إلى الخدمات، ويتيح كذلك خدمة للزوار من خلال التسجيل عبر رقم الجواز أو هوية الزائر.