نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الخروج من التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الخروج من التأمينات الاجتماعية عبر موقعنا، حيث يعتبر المؤسسة التأمينات الاجتماعية من ضمن المؤسسات التي توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين الوقت والجهد، حيث تسعى لتقديم يد العون لكافة المواطنين، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع بالتفاصيل.

كيفية الخروج من التأمينات الاجتماعية 1443

يُمكنك إلغاء الاشتراك في التأمينات فلابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بزيارة الرابط الرسمي الخاص بمؤسسات التأمينات الاجتماعية.

انتقل إلى خدمات ثم اختر خدمات الأعمال.

اختر بعد ذلك استبعاد مشترك ثم أنقر على تقديم الخدمة.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

أخيرًا قم بتقديم الطلب.

التحقق من الخروج من التأمينات الاجتماعية

يُمكنك التحقق من التأمينات بواسطة ما يلي:

الانتقال إلى رابط موقع رسمي الخاص بمؤسسات التأمينات.

اختر التحقق السريع ثم اختر تحقق الآن.

اختر الحالة الوظيفية ثم اكتب رقم السجل المدني.

ادخل رمز التحقق ثم اختر خانة تحقق.

سوف يتم معرفة التفاصيل الخاصة بالتأمينات.

خطوات التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية

يرغب الكثيرين من الأشخاص المتواجدين في أنحاء المملكة العربية السعودية في الاشتراك عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويُمكنهم ذلك عن طريق الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال إلى رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

النقر على تسجيل الدخول ثم اختر أفراد.

اختر سجل الآن ثم اختر سعودي أو غير ذلك.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أختر اتفاقية الاستخدام وتأكد من صحة البيانات.

انقر على اكمل ثم تأكد من صحة البيانات.

استكمل التسجيل في المؤسسة.

طرق التواصل مع مؤسسة التأمينات



لكي تتمكن من التواصل مع المؤسسة في حالة الرغبة في التقدم بشكاوى أو الاستفسار عن اي أمر يُمكنكم عبر الطرق التالية:

يُمكنك التوجه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

اتصل على رقم 8001243344 وهو رقم مجاني يُمكنك التواصل من خلاله مع خدمة عملاء المؤسسة.

وهو رقم مجاني يُمكنك التواصل من خلاله مع خدمة عملاء المؤسسة. يُمكنك الاتصال من خارج أراضي المملكة للتواصل مع المؤسسة عبر رقم 966118087777.

رابط الخروج من التأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa

يُمكنك التوجه إلى رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول لكي تستعلم أو تحصل على كافة المعلومات التي تود معرفتها بالتفاصيل الخاصة.