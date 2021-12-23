المصادر المالية المستثناة من احتساب الدخل الشهري من حساب المواطن

حساب المواطن أعلن عن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، وهذا لكي يتم كشف لا يحتسب ضمن الدخل الشهري للمستفيدين، أو مصادر الدخل الأخرى ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري، ولذلك برنامج حساب المواطن حدد في الفترة الأخيرة عن العديد من الحلول المتبعة، وهذا للمواطنين السعوديين المستفيدين في حالة وجود دفعات مرفوضة من خلال الحساب البنكي للمستفيدين، حيث أن هذه الدفعة المفروضة تعنى، حيث أن يقوم بتحويل مبلغ الدعم المادي للاستحقاق، ولذلك في هذه الحالة لم يتم إيداعه لحساب المواطن للمستفيدين، وهذا بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

المصادر المالية المستثناة من احتساب الدخل الشهري:

المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج للمستفيدين. المساعدات التي يتم صرفها أثناء حالة الكوارث الصدقات.

حلول الدفعات المفروضة من حساب المواطن للمستفيدين :

يجب على البنك مراجعة المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري. ثم بعد ذلك الدخول على حساب المواطن السعودي، ثم عد دلم الدفعات المالية. يجب على المستفيد النقر على تأكيد الحساب البنكي. يجب تغيير الحساب البنكي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن يجب الدخول الحساب عبر تفاصيل الطلب للمستفيد، وبيانات الحساب الجاري. سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال لكي يتم التحقق من صحة الآيبان الجديد.

برنامج حساب المواطن أكد في الفترة الأخيرة عن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب، وهذا من ضمن الدخل الشهري للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من خلال حساب المواطن، ولذلك أن المساعدات النقدية أو العينية وهذا من قبل المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية، وهذا بغرض العلاج، وهذا لا يحسب ضمن الدخل الشهري للمستفيدين بالمملكة.

ولذلك أعلن حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن هذه المصادر المستثناة، حيث أن هذه تشمل كافة المساعدات التي يتم صرفها من حالة الكوارث والصدقات للمواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج.