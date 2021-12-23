تحديث حساب المواطن برقم الهوية عبر موقعنا، يتطلب موقع حساب المواطن الرسمي في بعض الأحيان تحديث من قبل المستفيدين منه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فهو برنامج أطلقته لكي يُساهم في تقديم يد العون لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص البرنامج عبر السطور القادمة.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية ١٤٤٣

يُمكنك القيام بتحديث حساب المواطن عند طلب ذلك من قبل القائمين على البرنامج، لذا لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

سجل دخول إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن.

النقر على أيقونة التفاصيل الخاصة بالطلب.

النقر على استمرار ثم قم بتحديث البيانات التي تود تغييرها.

قم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات ثم أنقر على انتهاء.

الضغط على حفظ وبالخطوات السابقة تكون تمت عملية التحديث بنجاح.

خطوات تعديل البيانات في حساب المواطن

في حالة الرغبة في تعديل البيانات الخاصة بك في حساب المواطن اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

الضغط على خانة الدخول ثم اكتب رقم الهوية وباقي التفاصيل.

النقر على تفاصيل ثم قم بإجراء كافة التعديلات.

قم بالموافقة على جميع الشروط ثم أضغط حفظ.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443

حتى الآن لم يتم فتح باب حساب المواطن لاستقبال طلبات جديدة ولكن في حال فتحه يُمكنك اتباع مجموعة من الخطوات لكي تتمكن من التسجيل بشكل صحيح عبر ما يلي:



انتقل إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

النقر على خانة الدخول عبر بوابة النفاذ.

قم باستكمال جميع البيانات ثم ادخل رمز التحقق.

لابد من الاستمرار بإضافة كافة البيانات وإرفاق كافة المطلوب.

وافق على جميع الشروط ثم أنقر حفظ وخروج.

الاعتراض على أهلية حساب المواطن

يُمكنك الاعتراض على أهلية حساب المواطن عن طريق اتباع ما يلي: