حجز تصاريح أداء الطواف وشروط حجز تأشيرة العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح الحجز لتصاريح الطواف عبر تطبيق اعتمرنا الإلكتروني، وأضافت الوزارة عن إمكانية التقديم للقادمين للخارج بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة بعد رفع القيود عن بعض الدول وفتح خطوط السفر بينها وبين المملكة بما يناسب الظروف الصحية للمواطنين في هذه الدول، كما أوضحت الوزارة طريقة التقديم في تطبيق اعتمرنا الرسمي للوزارة وتطبيق توكلنا لحجز تصاريح الطواف مع تجنب أوقات الذروة بهدف خدمة زوار البيت الحرام، وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من القائمين على شؤون الحج والعمرة والحرمين الشريفين.

طريقة حجز تصاريح أداء الطواف عبر اعتمرنا

أتاحت وزارة الحج والعمرة التقديم بطلب الحصول على تصريح الطواف عبر التطبيق الرسمي للوزارة اعتمرنا من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب تحميل تطبيق اعتمرنا على هاتفك الذكي للتسجيل في الخدمة.

قم بإنشاء حساب شخصي على التطبيق باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

إذا كنت تمتلك حساب ادخل على التطبيق ثم اختر خدمة تصاريح أداء الطواف.

قم بحجز التصريح مع العلم بأوقات العمل التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة صباحاً للفترة الأولي.

الفترة الثانية تبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل.

هناك فترة أخرى ثالثة في الليل تستمر حتى الساعة الثالثة فجرا ً.

حجز تصاريح العمرة وتجنب أوقات الذروة

لكي تتمكن من حجز تصاريح العمرة مع تجنب أوقات الذروة يجب أولا تحديث تطبيق توكلنا، وتطبيق اعتمرنا ثم اتباع الخطوات التالية:

ادخل على التطبيق واختر خدمة تصريح أداء مناسك العمرة.

قم باختيار الوقت المناسب لك مع تجنب وقت الذروة التي تتيحها خدمة اختيار الوقت.

عليك أولا التعرف على ضوابط وشروط دخول المسجد الحرام ثم الموافقة على الشروط والإرسال.

اشتراطات قدوم معتمري الخارج

أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للقادمين من الخارج بشرط أن يحصل المتقدم على لقاح كورونا وتوافر الشروط التالية:-