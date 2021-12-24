نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق مكافأة طلاب المدارس وكيفية الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق مكافأة طلاب المدارس هي عبارة عن مجموعة من الضوابط اختصت بوضعها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حتى تضمن أن مكافأة طلاب المدارس يحصل عليها فقط الطلاب من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، من أجل إعانتهم على استكمال المراحل التعليمية، وبالتالي يمكن للوزارة في هذه الحالة النهوض بالمنظومة ومحو الأمية للطلاب، وقد قامت الوزارة بطرح موعد إيداع مكافآت الطلاب بناءً على الأشهر الميلادية ووفرت آلية خاصة بالاستعلام.

شروط استحقاق مكافأة طلاب المدارس

قامت وزارة التعليم بإطلاق مبادرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة لإعانة الطلاب وأولياء الأمور وتمكينهم من شراء مستلزمات الدراسة الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة والطالبات أثناء العام الدراسي وبالتالي ينبغي أن يكون متوفر بهم معايير عديدة، وتتمثل شروط استحقاق مكافأة طلاب المدارس في التالي:

الحصول على الجنسية السعودية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

أن يكون الطلاب من ذوي الدخل المحدود وتقديم ما يثبت ذلك.

الانتظام والاستمرار في التعليم والحضور إلى المدرسة وعدم التغيب.

معدلات الطلاب ينبغي أن تكون ما بين اثنين وحتى خمسة فقط.

فعلى من يرغب في الحصول على المكافأة المبادرة في التقديم، وتسجيل الطلب إلكترونيًا.

الطلاب المستحقين في مكافأة الطلاب

أما عن الطلاب المستحقة رسميًا للحصول على الإعانات المدرسية أو الدراسية وفق ما أشارت إليه الوزارة فهم كالتالي:

الملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة في التربية الخاصة بجميع المدن داخل المملكة.

الطلاب المكفوفين والمنضمين إلى مدارس حفظ القرآن لكافة المراحل الدراسية التي تبدأ من الابتدائية.

يحصل عليها الطلاب أيضًا حينما يصابون أثناء اليوم الدراسي، بالإضافة إلى طلاب دار التوحيد.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية الوطنية 1443

أما عن الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل الحصول على معلومات كافية عن قيمة الدعم الدراسي فإنها تتم من خلال اتباع التالي:

الولوج إلى موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني (noor.moe.gov.sa).

ثم كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

الانتقال إلى تبويب المكافآت المدرسية.

وحينها ستظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص المكافأة التي من المتوقع صرفها خلال الشهر الجاري، حيث يتم الصرف شهريًا بناءً على الشهور الميلادية.