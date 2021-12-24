نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن متى موعد الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 بعد تأخير الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد الدعم السكني لعام 1443؟ يعتبر الدعم السكني الذي توفره المملكة السعودية مبادرة هامة يقوم بدعمها صندوق التنمية العقارية في السعودية، وقد يتابع الكثير من المواطنين مواعيد نزوله، وذلك لأن هذا الدعم تم تخصيصه للمواطنين المحتاجين لسكن خاص بهم، فهو يقدم للمواطنين كل شهر من شهور السنة، ولكن من الضروري أن تتوافر العديد من شروط الاستحقاق للدعم لدى المواطن لكي يحصل على الدعم السكني من الدولة.

متى موعد الدعم السكني ؟

إن مبادرة الدعم السكني تم اعتمادها من قبل صندوق التنمية العقارية في السعودية من أجل توفير دعم مقدر شهريًا بـ 670 ريال سعودي، وهذا بغرض مساعدة جميع العائلات في السعودية للحصول على سكن خاص بهم.

وصرحت وزارة الإسكان السعودية أن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر الجاري هو يوم 19 من شهر جمادي الأول الموافق يوم الخميس، أي بتاريخ 23/12/2021.

فعلى الرغم أن موعد نزول الدعم السكني هو 24 من كل شهر، إلا أن الوزارة أقرت إذا صادف هذا اليوم عطلة، سيتم تقديم أو تأخير الموعد حسب أيام العطلة، لذلك فموعد نزول الدعم لشهر ديسمبر الحالي هو يوم 23 لأن يوم 24 يصادف إجازة يوم الجمعة.

شروط الحصول على الدعم السكني

قام صندوق التنمية العقارية بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن لكي يحصل على الدعم السكني، وهي كالآتي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في أراضي المملكة.

لابد ألا يقل سن المواطن عن 25 عام.

من الضروري أن يكون المواطن لا يملك عقار خاص به أو خاص بأحد أفراد أسرته.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة 5 أو أكثر.

تقديم كشف مفصل بالدخل الشهري.

يجب أن يكون لديه حساب شخصي على منصة جود الإسكان.

لابد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

كيفية الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني 1443

متى موعد الدعم السكني ؟ يمكن الاستعلام عن الموعد من خلال الدخول على الموقع الرسمي لسكني، واتباع الخطوات التالي: