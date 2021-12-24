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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين ، دائماً يوجد طرق محددة لإنشاء حساب جديد في مختلف بنوك المملكة العربية السعودية ولكي يقوم أي مواطن من التمكن من فتح حساب جديد له في حالة أن قام بإتباع هذه الخطوات التي يقوم كل بنك بوضعها وفي بنك الراجحي تم وضع عدد من الشروط والخطوات الهامة للمقيمين الراغبين في إنشاء حساب من خلال الراجحي لكي يتمكنوا من الحصول علي الخدمات التي يقدمها البنك، وفيما يلي سوف تعرض معاً علي الطريقة الصحيحة التي تستخدم في إنشاء حساب للأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين

هناك تساؤلات من الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية عن إمكانية فتحهم لحساب داخل بنك الراجحي، والإجابة هي نعم يمكن للمقيمين فتح حساب في الراجحي وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات سوف نقدمها في السطور التالية وتتمثل في:

على المواطن المقيم بالمملكة الدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية الرسمية بنك الراجحي.

اختيار أيقونة (فتح حساب) والضغط عليها.

يقوم المواطن بالإطلاع على كافة الشروط والأحكام الموجودة على الصفحة ويقوم بالضغط على أيقونة (متوافقه) على جميع الشروط.

تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالمواطن صاحب الطلب.

إدخال رَقَم الجوال الخاص بصاحب الطلب.

ثم إدخال كافة المعلومات الخاصة ب المهنة التي يمتهنها المواطن.

تسجيل العنوان الخاص به الذي يقيم فيه وقت تقديم الطلب.

تسجيل قيمة الدخل الشهري الخاص به.

تسجيل اسم الفرع التابع للبنك الراجحي الذي يريده المواطن.

إذا كان المواطن غير سعودي الجنسية فعليه تسجيل ذلك وكتابة جنسيته التي يحملها.

القيام بإدخال عدد أفراد الأسرة التابعة له.

اختيار أيقونة صحة جميع المعلومات الخاصة بالمواطن والنقر عليها.

وأخيرا وبعد تسجيل جميع البيانات صحيحه يكون قد تم عملية التسجيل بنجاح.

على المواطن القيام بالذهاب إلى الفرع الذي قام بتسجيله في مدة لا تتعدى الشهر (30) يوما وذلك لإكمال باقي الجراءات حتى يتم حصوله على بطاقة الصراف الآلي الخاص بالحساب الذي قد تم فتحه

شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين

قام بنك الراجحي بوضع عدد من الشروط التي يجب أن يقوم بتوفيرها كل وافد مقيم بالمملكة العربية السُّعُودية وذلك حتى تتم عملية التسجيل وفتح حساب خاص به صحيحة ومن هذه الشروط والأحكام آلتي يجب توافرها مايلي:

لابد أن يكون المتقدم بالطلب مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاماً كاملين.

لابد أن تكون جميع البيانات المطلوبة التي تم تسجيلها صحيحة.

في حالة صحية جميع البيانات المطلوبة يتم عملية التسجيل والقيام بملء جميع البيانات المطلوبة.

فروع بنك الراجحي

يوجد لمصرف الراجحي العديد من الفروع المنتشرة في الكثير من المناطق داخل المملكة العربية السعودية لكي تصل خدماته لكل شخص يتواجد في المملكة أياً كانت المنطقة المتواجد بها ولمن يريد الاستفادة من خِدْمَات الراجحي السعودي، وتتواجد فروع مصرف الراجحي في المناطق التالية:

مَصْرِف الراجحي حي الضباب في أبها.

ويوجد فرع المدينة النسائي في المدينة المنورة.

فرع الراجحي طريق الهجرة بالمدينة المنورة.

فرع العليا النسائي في مدينة الرياض.

فرع حي الدوحة في الظهران.

فرع الخالديه في الاحساء.

فرع المهرجان في مدينة تبوك.

الراجحي فرع طريق المدينة العسكرية في خميس مشيط.

فرع مخطط 91 الذي يتواجد في الدمام

والراجحي فرع الباحه.

فرع الربوة في مدينة الرياض.

فرع شارع الملك فهد في مدينة جدة.

الراجحي فرع الشفا في الرياض.

والجدير بالذكر أنه يوجد فروع لمصرف الراجحي في كلاً من (الكويت ، الأردن)

مصرف الراجحي فرع النسيم.

مصرف الراجحي فرع العزيزية المتواجدة في جدة.

فرع جبل النور في مكة.

مصرف الراجحي فرع أم القري في مدينة الطائف.

وبذلك تكون قد قدمنا كل ما يدور حول طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين من خلال نافذة موقع ثقفني وذلك لكل من يريد التسجيل الإلكتروني والاستفادة من كل الخِدْمَات التي يعمل على تقديمها.