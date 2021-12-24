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عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر ، توفر المملكة العربية السُّعُودية العديد من الخِدْمَات الإلكترونية التي تساعد المواطن السعودي أو الشخص الذي يقيم داخل المملكة ومن أكثر الخِدْمَات التي تقدمها هي طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين ، ونظراً لتوجه محركات البحث طوال الوقت لمعرفة كيفية الاستعلام سوف نقوم اليوم من خلال موقع ثقفني بشرح الطريقة ونقل كافة الخطوات التي سيحتاج إليها أي شخص يرغب في القيام بعمليات الاستعلام.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

حتي يتمكن المقيم من الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة الخاصة به من خلال شبكة الإنترنت يجب أن يتبع كافة الخطوات التالية بالترتيب حتي يتمكن من إتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح والتي تتمثل في الآتي:

يجب الدخول إلي الموقع الرسمي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

ثم يعمل الشخص المقيم علي اختيار زر الخدمات الاجتماعية ومنها يتم اختيار كلمة المزيد.

سيظهر للمستخدم كافة الخِدْمَات الإلكترونية المتاحة التي يريدها.

اختيار خانة خِدْمَات المنشآت والنقر عليها.

ثم يتم اختيار أيقونة تحديث البيانات والنقر عليها.

اختيار أيقونة بَدْء الخدمة والنقر عليها.

على المواطن القيام باختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة على منصة وزارة العمل.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

كيفية التسجيل في أبشر

يوجد طريقة أخري لمن يرغب في الاستعلام عن صلاحية الإقامة تكون من خلال الدخول علي مصة أبشر التي تعد من أهم المصات الخدمية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب امتلاك حساب خاص علي أبشر، وطريقة الاستعلام من خلال منصة أبشر تكون كالتالي:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي أبشر

ومن ثم يتم اختيار أيقونة (مستخدم جديد) والنقر عليها.

ومن خلال عملية التسجيل في منصة أبشر يجب إدخال هذه البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في التسجيل صاحب الطلب ومنها ( رقم الهوية الوطنية الخاصة به ، رقم الجوال الخاص به ، تسجيل اسم المستخدم الرباعي الخاص به باللغتين العربية والإنجليزية ، إدخال البريد الإلكتروني الشخصي ، الرمز المرئي الخاص به).

بعدها يتم اختيار أيقونة (موافقة) على سياسة الخصوصية كي يتم باقي عملية التسجيل صحيحة.

ثم اختيار أيقونة التالي والنقر عليها.

سوف يصل المواطن رسالة نصيه على رقم الجوال الذي قام بتسجيله وبها رمز التحقق المرئي.

يقوم المواطن بإدخال رقم التحقق المرئي الذي وصله.

ثم يقوم باختيار أيقونة التالي والنقر عليها.

واختيار زر (انتهاء) والنقر عليها.

اختيار أيقونة صحة جميع البيانات المطلوبة والضغط عليها.

وبذلك تكون قد تمت عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.

كيفية الاستعلام عن هوية مقيم

يجب علي من يريد استعلام عن صلاحية هوية مقيم داخل المملكة العربية السعودية عن طريق استخدام منصة أبشر أن يقوم بتنفيذ كافة الخطوات التالية:

الدخول المباشر على منصة أبشر.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب مثل: (إدخال رقم الهوية الوطنية ، اسم المستخدم الرباعي ، ورقم المرور ، وتسجيل رقم التحقق المرئي)

اختيار أيقونة الاستعلام عن صلاحيه الإقامة والنقر عليها.

وبعد اتباع هذه الخطوات تتم عملية الاستعلام الإلكتروني.

رسوم تجديد الإقامة 2022

حددت المملكة بعض الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة للمغتربين وتبلغ تكاليف التجديد كما يلي: