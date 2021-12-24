نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط مضيفة الطيران في السعودية ورابط التقديم برواتب كبيرة تصل الى 6000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مضيفة الطيران في السعودية بالتزامن مع الانفتاح الواسع الذي يجرى في المملكة العربية السعودية بداية من السنوات الأخيرة، والذي يمنح المراءة دور كبير في المشاركة في العديد من المجالات في المجتمع، حيث اصبح للمرأة دور كبير في العديد من الوظائف الهامة وتواجدها في العديد من الأماكن الهامة، وفي هذا الاطار فقد تم السماح للنساء في السعودية بالتوظيف في العديد من الوظائف التي كانت محظورة في وقت سابق في السعودية، ومن اهم هذه الوظائف وظيفة المضيفات لطيران ، وهي الوظائف التي تتطلب توافر مجموعة من الشروط والضوابط، وسوق نسلط الضوء من خلال هذه السطور للتعرف على أهم شروط مضيفات طيران في السعودية والتعرف على اهم تفاصيل هذه الوظيفة للنساء.

شروط مضيفات طيران في السعودية

ولكي يتم تقديم النساء في السعودية على وظائف مضيفات طيران في السعودية، لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالقبول، فقد جاءت هذه الشروط التي تم تحديدها للقبول على النحو التالي.

من الضروري ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط الحصول على درجة الثانوية العامة او ما يعادلها أيضا.

من الضروري الحصول على درجة المستوى المطلوب من اللغة الإنجليزية، على الا تقل الدرجة الخاصة بالقبول عن 72 درجة في اللغة الانجليزي تبعا لمقياس step.

الا تكون مدة الحصول على الاختبار عن عامين.

يشترط ان يكون عمر المتقدمة للعمل في وظيفة مضيفات الطيران في السعودية بين 20 و 30 عام.

الا يكون طول الذراع اكثر من 212 سم مع رفعة حتى اطراف أصابع اليد.

ان يتناسب طول المتقدمة مع وزنها.

كم راتب مضيف الطيران في السعودي

تعتبر وظيفة مضيفات الطيران في السعودية واحدة من اهم الوظائف التي تسهم عدد كبير من الثناء للالتحاق بها، وذلك لكونها تقوم بتقديم راتب مميز أيضا والذي يصل الى 5855 ريال سعودي، وذلك لمضيف الطيران من حَمَلة شهادة الثانوية العامة، اما راتب مضيف الطيران في السعودية الحاصل على شهادة دبلوم يصل راتبه الى 6385 ريال سعودي فى حين تصل يأخذ كل مضيف طيران بدل مواصلات يصل الى 500 ريال سعودي.

التقديم على وظيفة مضيفات طيران في السعودية

كما يمكن التقديم للحصول على وظيفة مضيفة طيران من خلال اي من الشركات الخاصة بالطيران في السعودية الكترونيا، على ان يتم التقديم الكترونيا من خلال الدخول مباشرة من خلال الموقع الخاص بشركة الطيران ، مع الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط اللازمة وإدخال كافة البيانات المطلوبة.