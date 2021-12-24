أعلنت وزارة الموارد البشرية عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في المملكة، وبناءً على المرسوم الملكي الصادر لسنة 1442 ، بهدف تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية، لرؤية 2030 للاستقرار ودعم الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تقديم الدعم لمن يستحقها، وهناك عدة خطوات يجب اتخاذها للتسجيل من خلال النظام المطور، وفيما يلي نتعرف على كيفية تسجيل الضمان الإجتماعي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حديثاً أوضحت وزارة الموارد الاجتماعية آلية الاستحقاق بناء على رؤية المملكة لتلبية احتياجات الأسر الأشد فقرا ، وتوفير التوازن الاجتماعي والارتقاء بالأفراد والمجتمع، ويبدأ التسجيل اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 وفيما يلي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

جميع المواطنين المقيمين إقامة دائمة في المملكة ويحملون الجنسية السعودية وهناك فئات مستثناة من شرط الجنسية وهي زوجة سعودية (أرملة أومطلقة).

أبناء الأرامل والمطلقات الحاصلات على الجنسية السعودية.

الأيتام والمعاقين والأرامل مع الأيتام.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وأوضحت الوزارة أنه يتم النظر في موضوع حق المشاركة اعتبارًا من بداية شهر ديسمبر من العام المقبل 2021 ، على أن يتم تحويل مبلغ الدعم للمستفيدين اعتبارًا من يناير 2022 ، كما تتيح الوزارة إمكانية التقديم اعتراض على حق الاشتراك في المدة التي لا تزيد على شهر واحد (30 يوماً) من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة ويتم فحص الاعتراضات والنظر فيها وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة المختصة، لذلك يجب توفر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وتتم التسجيلات من خلال وزارة الضمان الاجتماعيوزارة الضمان الاجتماعي اعتبارًا من اليوم بحسب ما أوضحته وزارة الموارد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل تويتر، وهو نظام تم تطويره بموجب تشريع لحماية المواطنين والجماعات الداعمة وتوفير الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بالتكافل الاجتماعي ، والذي يشمل الدعم المالي والتأهيل والتوظيف وتنمية القوى العاملة والعمل على تعديل أموال الزكاة للوصول إلى الفئات المستحقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع وتنميته للجميع، يعني تحقيق المحاور الأساسية المتمثلة في ثلاثة وهو وطن طموح ومجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.