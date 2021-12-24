نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تسجيل جديد” حساب المواطن يجيب.. هل يصرف الدعم للفرد المستقل وما شروط الإستفادة من دفعات البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يستمر في الإجابة على أسئلة المواطنين الذين يرغبون في الدعم من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ إيداع الدفعة الأولى من البرنامج والذي صادف عام 2017 بعد أن قررت الحكومة السعودية مساعدة المواطن محدود الدخل، وقد وضعت الشروط التي يستوجب أن تتوافر في المتقدم حتى يستطيع أن يحصل على الدعم بشكل مباشر وقد بدأت الأسئلة تنهال منذ التغريدة الأخيرة التي وضعتها خدمة المستفيدين للأسر لتوضح تأثير بعض حالات الدخل، ويعد السؤال الأكثر تداول هو التسجيل في حساب المواطن كمتقدم جديد لأول مرة وموعد إفتتاح التقديمات.

هناك الكثير من الأشخاص المختلط عليهم تعريف كلمة فرد مستقل حيث قد يرغب الشخص في التقديم بهذه الحالة، بالرغم من كونه متواجد داخل أسرة والفرد المستقل هو من بلغ سن 18 عام أو أكثر، وقد ترك المنزل ويعيش في أحد الأماكن بشكل منفرد ولا يوجد لديه تابع بالإضافة إلى عمله ونفقه خاصة به، الجدير بالذكر أنه يتوفر خانة مخصصة للشكوي من المواطن من خلال حساب المواطن.

حساب المواطن يجيب على الدعم المستقل

ذكر حساب المواطن بعد توجيه أحد المواطنين إستفسار حول الدعم المستقل بالإضافة إلى عدم إمتلاك وظيفة أو دخل شهري يستطيع من خلال إعالة نفسه، وكانت الإجابة واضحة من خدمة المستفيدين والذي ذكر أن الدعم للفرد المستقبل بيتم صرفه طبقاً إلى دخلة، وفي حالة وجود ما يمنع حصوله على الدعم النقدي يمكن له التوجه إلى موقع حساب المواطن وإختيار الحاسبة، والتي سوف توضح المبلغ المراد صرفه للفرد أو عدد أفراد الأسرة حسب كل حالة.

شروط الإستفادة من حساب المواطن

يمكن للأفراد التقديم بواسطة إحدى المستندات الرسمية والتي تثبت إستقلالية الفرد المتقدم للإستفادة من حساب المواطن، وذلك من خلال:

عقد إيجار موحد يحمل إسم الشخص المتقدم أو عقد ملكية المنزل.

إثبات سكن جامعي أو أحد الكليات.

الدخول كتابع إلى مستفيد رئيسي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن كمستقل.

يتم في بداية الأمر إرفاق المستندات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وهو ca.gov.sa

النقر على خانة تفاصيل الطلب.

إضافة أوراق إثبات الملكية أو الإيجار.

الضغط على زر الحفظ ثم التوجه إلى إدارة المرفقات.

في حالة كانت الدفعة مرفوضة لن يتمكن المستفيد الحالي من صرف الدفعة أو الدفعات القادمة، وذلك نتيجة وجود مشكلات داخل الحساب البنكي مما يجعل عملية إستلام الأموال صعبة ويمكن حلها بالتواصل مع البنك أو التوجه إلى أقرب فرع تابع له.