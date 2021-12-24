نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاشتراك بالتأمينات لبعض الفئات من المواطنين في فرع المعاشات اختيارياً ، عن طريق الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية علي أن يتم تطبيق الأحكام المطبقة علي المشتركين عليهم إلزامياً ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك الاختياري ، وقيمة الاشتراك ، وكذلك المنافع المترتبة علي الاشتراك الاختياري ، وشروط وضوابط الاشتراك الاختياري ، وإمكانية تعديل فئة الاشتراك أو إيقافه ، و خطوات التسجيل كمشترك اختياري والمستندات المطلوبة وشروط الاستحقاق ، وبعض التساؤلات والإجابة عنها ، ويمكنكم التعرف علي شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن طريق موقعنا ثقفني.

فئات الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية

يوضح موقع التأمينات الاجتماعية بيان الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختيارياً كالآتي :

العاملين بالمهن الحرة ، والعاملين لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع الغير في نشاط تجاري كان أو صناعي أو زراعي أو الخدمات والحرف.

السعودي الذي يعمل بالخارج دون ارتباط بعمل له مقر رئيسي بالمملكة.

المبتعثون للعمل من السعوديين بالخارج في البعثات الدولية ، الغير خاضعين إلزامياً لنظام التأمينات.

من توقف اشتراكه الإلزامي بالمعاشات ولم تتوافر لديه الشروط المنصوصة بالنظام.

قيمة الاشتراك الاختياري

يمكن للراغبين في الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية اختياراً الالتحاق بالنظام عن طريق اختيار شريحة من جدول شرائح الدخل الشهري.

يقوم المشترك بدفع 18 % من قيمة الشريحة التي اختارها كل شهر اشتراك.

يمكن الاطلاع علي جدول الشرائح من خلال الضغط والاطلاع على نشرة الاشتراك الاختياري للحصول على جدول شرائح الدخل الشهري.

منافع الاشتراك الاختياري

يوفر الاشتراك الاختياري العديد من المنافع للمشتركين به مثل :

معاش تقاعدي ، وفق الاشتراطات التالية : بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها. توقف المشترك عن مزاولة النشاط . التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية. توفر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً.

، وفق الاشتراطات التالية : المعاش التقاعدي المبكر ، وفق الشروط التالية : توفر مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهراً. انتهاء النشاط الذي خضع المشترك للنظام من خلاله وعدم عمله بنشاط آخر خاضع للنظام. التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية. تقدم المشترك بطلب صرف المعاش.

، وفق الشروط التالية : و معاش العجز غير المهني بالاشتراطات التالية : عند بدأ المشترك مدته بعد سن 50 عام ، يجب ثبوت العجز وتوافر مدة 12 شهر اشتراك متصلة أو 18 شهر متقطعة بعد تاريخ تسجيله. أما عند بدأ الاشتراك قبل سن 50 ، يشترط عندها ثبوت العجز وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 24 شهر متصلة أو 36 متقطعة. تسديد المشترك لرسم اشتراكه كاملة عن المدة حتي الشهر السابق لشهر حدوث العجز.

بالاشتراطات التالية :

وإذا حدث العجز للمشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك (60) شهراً على الأقل، عندها يحق له ضم مدة اعتبارية مكمّلة لمدة (120) شهراً يتم أداء قيمتها ويصرف له في هذه الحالة معاش تقاعد.

معاش الوفاة ، ويستحق صرفه لأفراد العائلة بالاشتراطات التالية : عند بدأ الاشتراك قبل سن 50 عام ، يشترط توافر مدة 3 شهور متصلة أو 6 شهور متقطعة. وإن كان بعد سن 50 عام ، يشترط توافر 12 شهر متصلة أو 18 متقطعة. إن حدثت الوفاة بعد ترك المشترك عمله الخاضع للنظام وتوفرت مدة اشتراك 60 شهر ، عندها يحص لأفراد الأسرة ضم مدة اعتبارية مكملة للـ 120 شهر ، ويصرف المعاش علي الأساس الجديد.

، ويستحق صرفه لأفراد العائلة بالاشتراطات التالية :

الحد الأدنى للمعاش في الفقرات السابقة لا تقل قيمته عن(1983.75) ريال شهرياً.

شروط الاشتراك الاختياري بالتأمينات الاجتماعية

أولاً توفير نموذج عمليات المشترك الاختياري. ثانياً تقديم نموذج الإفصاح الطبي. ثالثاً إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة في إرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري. رابعاً أن يكون تقديم الطلب يكون خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك الإلزامي. خامساً أن يتراوح سن المشترك بين 18 عاماً و 60 عاماً. من كانت لديه مدة اشتراك سابقة فيحق له الاشتراك مهما كان عمره ماعدا المشترك الذي سبق وأن استحق معاشاً عن مدة اشتراك سابقة يشترط أن يكون عمره دون 65 عاماً . لأصحاب العمل الراغبين بالتسجيل بالاشتراك الاختياري يجب عليهم تسجيل كافة العاملين وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم. للمشترك الذي لديه مدد اشتراك إلزامية سابقة يشترط ألا تتجاوز الشريحة المختارة عن نسبة 10% عن آخر أجر اشتراك تقاضاه. للمشترك الذي ليس له مدد اشتراك إلزامية سابقة يمكن له اختيار أي شريحة من شرائح الدخل الموضحة في النموذج الإلكتروني للتسجيل في الاشتراك الاختياري. فإذا وقع أجره السابق مضافاَ إليه هذه النسبة بين شريحتين. جاز له اختيار أعلاهما. يبدأ الاشتراك الاختياري من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التسجيل في الاشتراك الاختياري والسداد حسب التقويم الميلادي بواقع 18% من قيمة الشريحة المختارة. ,والالتزام بسداد الاشتراكات اللاحقة خلال الخمسة عشر اليوم الأولى لشهر السداد.

شروط تعديل فئة الاشتراك الاختياري أو إيقافه

هنالك بعض الحالات التي يحق فيها للمشترك الاختياري تعديل الفئة أو الإيقاف كالآتي :

يحق للمشترك تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى شريحة الأعلى منها مباشرة. يجوز للمشترك تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى. يشترط في أي من الحالتين السابقتين أن يقدّم طلب التعديل قبل بداية السنة التأمينية. يسري التعديل من أول السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب. يعتبر في حكم ذلك أن يتقدم المشترك بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة. يمكن للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام ، ويسري الإيقاف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك. إذا كان توقف الاشتراك بسبب انتهاء نشاط الذي تم الاشتراك على أساسه يتم إيقاف الاشتراك بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه.

خطوات التسجيل كمشترك اختياري

خدمة التسجيل اختيارياً في فرع المعاشات من نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية متاحة لجميع المواطنين السعوديين بإتباع الخطوات التالية :

عن طريق الدخول علي رابط الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa . نختار خدمة طلب خدمات الفروع ومنها نحدد نوع المستخدم مشترك. نقوم بعد ذلك بتحديد نوع طلب الطلب ، تسجيل مشترك اختياري. بعد ذلك نقوم بملأ بيانات عمليات المشترك الاختياري ونموذج الإفصاح الطبي نرفق المستندات الموضحة بإرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري. نختار تقديم الطلب بعد إرفاق كافة المستندات المطلوبة. تظهر بعد ذلك رسالة نجاح تقديم الطلب ، وإشعار علي الجوال المسجل في أبشر به رقم الطلب. يمكن تتبع حالة الطلب من خلال أيقونة متابعة الطلبات.

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المستندات اللازمة للتسجلي بالاشتراك الاختياري

يجب توفير المستندات التالية للتقديم علي اشتراك اختياري :

تعبئة نموذج اشتراك اختياري إلكتروني من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. عدد واحد صورة من الهوية الوطنية. رفع صورة السجل التجاري أو ترخيص صاحب العمل. شهادة مصادقة القنصلية السعودية أو السفارة بدولة الإقامة للعاملين بالخارج. صورة شهادة مزاولة العمل من الجهة التي يعمل بها المشترك العامل بالبعثات الدولة الأجنبية.

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