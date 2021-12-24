خطوات طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين بأسرع الطرق في 3 دقائق

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عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين أو من الديوان الملكي السعودي أو مؤسسة الملك سلمان الخيرية الغير ربحية التي لا تهدف إلا لمساعدة أبناء الوطن من الشباب والكبار والأرامل والمطلقات وكافة فئات المجتمع السعودي الغير قادر على مواجهة أعباء الحياة، حيث يستقبل مكتب خادم الحرمين الشريفين العديد من طلبات النجاة أو طلبات المساعدة الخاصة يجبر الخواطر، كما يستقبل الكثير من طلبات المساعدات المالية والمساعدات العلاجية.

خطوات طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين

يستقبل مكتب خادم الحرمين الشريفين أو ما يتم ذكره بالديوان الملكي السعودي للمساعدات الكثير من طلبات المساعدة، يتم قبول هذه الطلبات وفقاً إلي مجموعة من شروط مساعدات الديوان الملكي والتي تضمن وصول الدعم والمساعدة إلي المستحقين، لذا يجب على الشخص الراغب في الحصول على هذه المساعدات إتباع مجموعة من الخطوات والبسيطة كالتالي:

إرسال طلب إلي خادم الحرمين الشريفين بالمساعدة المالية. تسجيل كافة البيانات الشخصية في طلب المساعدة. تقديم طلب المساعدة عبر البريد السعودي، ومتابعة الطلب بالاتصال بأرقام الديوان الملكي السعودي.

كيفية طلب المساعدات المالية والعلاجية من الديوان الملكي

تعد أسهل الطرق لطلب المساعدات المالية والعلاجية من الديوان الملكي إلكترونيا، أي يمكنكم وفي أي وقت وأي زمان التقدم بطلب المساعدة من المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين عبر إتباع مجموعة من بعض النقاط التالية:

الدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة.

الموحدة. تعرف على متطلبات التقديم وهي (المعروض أي نموذج طلب المساعدة، بيانات طالب المساعدة، نوع المساعدة).

بيانات طالب المساعدة، نوع المساعدة). الضغط على أبدأ الخدمة.

التوجه مباشرة إلي موقع إمارة منطقة الباحة.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الدخول على زر خدمات المساعدة المالية والعينية.

رفع نموذج طلب المساعدة وصورة الهوية والمستندات المطلوبة.

عنوان بريد الديوان الملكي السعودي

حدد المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين عنوان بريدي يتمكن المواطنين التقديم عليه للحصول على المساعدات المالية والعلاجية ومنح الأراضي المجانية والأعفاء من سداد القروض عن طريق إرسال البرقية على العنوان التالي (الهدأ 7636- الرياض 12911- السعودية).

رقم تليفون الديوان الملكي السعودي

يستطيع المتقدمين للحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي التواصل لمتابعة طلب التقديم من خلال الإتصال بالرقم الموحد من داخل المملكة العربية السعودية (8004000000)، كما يمكنهم الإتصال أيضاً من خارج المملكة عبر الرقم التالي (920030003)، تعد آلية التواصل عبر أرقام الهواتف واحدة من أهم الطرق التي عليك إتباعها بعد تقديم طلب المساعدة.

وصلنا لختام شرح خطوات طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين بأسرع الطرق في 3 دقائق.