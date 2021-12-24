أونلاين بموافقة فورية التمويل الميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة إمكان

أصبحت من السهل الآن طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل الذي يقدم بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث أصبح التقديم عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى مقر الشركة أو أي جهات أخرى في المملكة لتوفير الخدمة المتميزة للمواطن السعودي حيث يوفر تمويل إمكان الراجحي مبلغ يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بموافقة فورية بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على طلب التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير حيث تصل إلى أربعة وعشرون شهراً ولكن لابد من توفير حساب بنكي لدى مصرف الراجحي مع تقرير سمة قبل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان في السعودية الآن.

كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة لدى شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل بالمملكة هي من أفضل الشركات التي تقدم الآن خدمة تمويلية ميسرة لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الميسر أو التمويل الإضافي وغيرها من التمويلات ولكن للتمويل الميسر النقدي بعض الشروط والضوابط اللازمة لكي يتحقق الموافقة المطلوبة الفورية على التمويل الشخصي الميسر التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم كما يلي:

التمويل يحتاج الآن توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي على عكس ما كان عليه سابقاً عبر شركة إمكان للتمويل.

يحتاج توفير تقرير سمة وعدم التعثر فيه لضمان الموافقة المطلوبة على طلب التمويل الميسر لدى تمويل إمكان الراجحي.

تمويل إمكان يطلب الآن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ من 25 سنة فأكثر من ذلك.

الحد الأقصى المسموح بيه للتقديم على التمويل الميسر حتى ستون عام فقط.

كذلك يطلب توفير سجل ائتماني جيد للموافقة الفورية على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

كافة مميزات الحصول على تمويل ميسر لدى شركة إمكان للتمويل