بموافقة فورية أحصل على تمويل سيارة جديدة بمبلغ 2 مليون ريال سعودي

حلم امتلاك سيارة جديدة يراوغ الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، وفي ظل الظروف الحالية التي تؤثر على العالم بشكل أجمع، خاصةً الاقتصاد،، استطاعت العديد من البنوك السعودية، والشركات التمويلية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، توفير العديد من الحلول التمويلية لشراء سيارة أحلامك بأسهل وأبسط الإجراءات، وبدوره مصرف الإنماء قام بتوفير منتج تمويل السيارة، الذي يتيح للفرد الحصول على مبلغ مالي يصل 2 مليون ريال، من أجل شراء السيارة التي يختارها العميل وفق بعض الضوابط والشروط المحددة من قبل إدارة مصرف الإنماء.

بالإضافة إلى تمويل السيارات من مصرف الإنماء، يوفر المصرف العديد من الحلول التمويلية الأخرى، فعلى مستوى الأفراد يقوم بتوفير التمويلات الشخصية، التمويلات العقارية، وخدمة فتح الحسابات البنكية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد، وللشركات أيضاً نصيب من تلك الخدمات التي يقدمها المصرف مثل، خدمات إدارة النقد، وخدمات الحلول المالية، وإدارة التجارة، وخدمات شركاء الشركات.

مميزات تمويل مصرف الإنماء للسيارات

يمكن للعميل الحصول على تمويل 2 مليون ريال سعودي.

موافقة فورية للحصول على التمويل.

تمويل شراء السيارة بحد أقصى 500.000 ريال سعودي للسيارة الواحدة.

يمكن للعميل اختيار المورد الذي يشتري منه السيارة من قائمة الموردين المعتمدين من قبل المصرف.

فترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهراً.

تمويل سيارة بدون كفيل.

رسوم إدارية بقيمة 1 بالمائة من قيمة التمويل، بحد أقصى 5000 ريال سعودي.

شروط الحصول على التمويل

صورة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي.

تحديد نوع وموديل السيارة.

تحديد المصدر الذي ترغب بالشراء منه.

يشترط الحصول على الحد الشامل.

تعبئة نموذج تمويل سيارات مصرف الإنماء.

يشترط توافر خطاب قبول من المورد أو المعرض.

صورة من البطاقة الجمركية للعميل.

وأعلن مصرف الإنماء من خلال البوابة الإلكترونية للمصرف، أنه يمكن الحصول على الحد الشامل بخطوات بسيطة، والتي تشمل فتح حساب بنكي لدى مصرف الإنماء، وخطاب تعريف بالراتب مصدق ومعتمد من جهة العمل، وأن تكون جهة العمل معتمدة لدى المصرف، وموضح به مدة الخدمة، وأخيراً خطاب تحويل راتب لمصرف الإنماء.

خطوات الحصول على تمويل سيارة جديدة

أتاح مصرف الإنماء من خلال الموقع الرسمي طريقة التقديم إلكترونياً على خدمة تمويل السيارات، والتي تكون عبارة عن نموذج إلكتروني يقوم العميل بملئ البيانات الواردة به من خلال رابط تمويل سيارة مصرف الإنماء، والتي تشمل اسم العميل، رقم الهوية الوطنية، العمر، جهة عمل العميل، الراتب الشهري، نوع الخدمة المرغوبة ( تمويل سيارات )، رقم الهاتف الجوال، وأخيراً سيتم الاتصال بك من قبل خدمة عملاء مصرف الإنماء، وفي حال وجود استفسارات يمكن التواصل على رقم مصرف الإنماء 920028000، أو عبر قنوات التواصل التي يوفرها المصرف، أو زيارة أي من فروع المصرف.