خطوات فتح حساب جاري بنكي لدى البنك الأهلي التجاري alahli.com

خدمة فتح الحسابات البنكية واحدة من الخدمات التي تقدمها العديد من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، سواء البنوك السعودية، أو البنوك الأجنبية، وكلها تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وتختلف المتطلبات من بنك لآخر على حسب لوائح كل بنك، بالإضافة إلى أن كل بنك يقدم العديد من المميزات لعملاءه الجدد، للعمل على جذب أكثر عدد من العملاء، من بينهم البنك الأهلي التجاري، الذي يقدم كافة الخدمات البنكية والمصرفية الأساسية من خلال فروعه، بالإضافة إلى قنوات الخدمات الإلكترونية التي يوفرها من خلال البوابة الرسمية للبنك، أو من خلال تطبيقات الهواتف الجوالة.

كما يوفر البنك الأهلي التجاري إجراء أي معاملات مصرفية أو بنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، ويضم البنك أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، أيضاً يقدم خدماته من خلال الأهلي أون لاين وهاتف الأهلي المصرفي، وخدمة الأهلي موبايل، بالإضافة إلى ذلك فإن كافة خدماته متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

مميزات فتح حساب جاري في البنك الأهلي

بدون شرط حد أدنى للرصيد وفتح الحساب بدون رسوم.

يحصل العميل على بطاقة صراف آلي مقبولة في كل أنحاء العالم.

كشف حساب شهري مجاني.

يمكن للعميل الاستخدام الآمن لكافة خدمات الأهلي أون لاين، الهاتف المصرفي، والأهلي موبايل على مدار الساعة.

يحصل العميل على دفتر شيكات مجاني.

خدمة الحصول على الإشعارات المجانية النصية على الهاتف الجوال.

خطوات فتح الحساب الجاري

ليس متاح من خلال البوابة الإلكترونية خدمة فتح حسابات بشكل إلكتروني، ولكن يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للبنك على رابط البنك الأهلي التجاري، والذي من خلاله يمكن للعميل الحصول على أجوبة كافة الاستفسارات المتعلقة بالحسابات البنكية والخدمات التي يقدمها البنك، ويمكن للعملاء الحاليين أو الجدد التواصل مع خدمة عملاء البنك على رقم 920001000، أو عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في المملكة، وللاستفسارات العامة يمكن التواصل على رقم 8001160131، أو عن طريق البريد الإلكتروني، والذي يمكن من خلاله الاستفسارات عن كافة الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي السعودي، سواء الخدمات التمويلية، أو خدمات الحسابات البنكية.