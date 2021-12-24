خدمة زواج السعودي من أجنبية مقيمة في السعودية إلكترونيا عبر منصة أبشر

خدمة زواج السعودي من أجنبية، هي إحدى الخدمات التي توفرها المملكة العربية لمواطنيها، سواء أكانت السيدة الأجنبية مقيمة داخل المملكة العربية السعودية، أم مقيمة خارجها، وذلك لكافة أبناء المملكة من الراجال، الراغبين في الزواج من امرأة أجنبية، غير سعودية ولكنها وُلدت داخل المملكة وعلى الأراضي السعودية، أو امرأة أجنبية المولد ولكنها مقيمة بشكل كامل داخل السعودية، وفي كل تلك الحوال يمكن للزوج من أبناء السعودية، أن يتزوج من تنطبق عليها الشروط، التي فرضتها السعودية في هذا الأمر، وقد يسرت السعودية إجراءات الزواج من امرأة أجنبية، عبر منصة أبشر الإلكترونية الرسمية، ولكن يجب على الراغب في الاستفادة من خدمة زواج السعودي من أجنبية، أن يستوفي أولا شروط زواج المطلوبة.

شروط زواج السعودي من أجنبية 1443

تختلف شروط زواج السعودي من أجنبية غير مقيمة، وكذلك شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة، وكذلك استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية غير مقيمة، عن بعضها البعض وفقًا لمتطلبات وتقاليد الإمارة، التي ينتمي لها الزوج السعودي أو يقيم بها، حيث تفرض كل إمارة شروطًا مختلفة عن غيرها، ويجب لإتمام عقد النكاح من امرأة أجنبية في السعودية، أن يتم استيفاء شروط زواج السعودي من أجنبية، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة منه، وذلك لإتمام عقد الزواج كاملًا.

زواج سعودي من أجنبية مقيمة

تلك الخدمة تتيح للمواطن السعودي، أن يتزوج منه أجنبية غير سعودية، وتقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية، ولكن عقب الالتزام بعدد من الشروط الملزمة لإتمام عقد الزواج، وهي كما يلي:

يجب أن يكون لدى السيدة الأجنبية الهوية الرقمية الوطنية السعودية.

وأيضًا شهادة ميلاد أصلية صادرة وفقًا لنظام الأحوال المدنية السعودية.

وكذلك إقامة سارية أو تصريح خاص للمقيمة.

وأن تحمل شهادة فحص طبي.

كما يجب ألا يكون طالب الزواج منتميًا لإحدى الفئات الممنوعة من هذا النوع من الزواج، مثل العسكريين والوزراء وغيرهم.

خطوات الحصول على خدمة الزواج من اجنبية