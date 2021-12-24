شروط الدعم السكني 1443 في السعودية وموعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر

شروط الدعم السكني، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من اجل التعرف على شروط الدعم السكني الذي تقوم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتوفيره للأشخاص في المملكة حيث يعتبر هذا الدعم واحد من أفضل أنواع ووسائل الدعم التي تقدمها المملكة لجميع الأشخاص وذلك حيث تقوم بتوفير العديد من الوحدات السكنية المميزة لكافة الأسر التي توجد تحت رعاية وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والذين يمتلكون حسابات مسجلة في هذا الدعم السكني، ونقدم لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بالشروط وطرق التواصل مع البرنامج.

شروط الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتحديد العديد من شروط الدعم السكني التي يجب أن تتوافر في الأشخاص من أجل التقديم في البرنامج الخاص بالدعم، وذلك حيث جاءت الشروط كالآتي:-

أولًا يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على هذا الدعم من أصل سعودي وحامل للجنسية السعودية. كما يجب أن يكون المتقدم على هذا الدعم رب للأسرة من أجل قبوله في الحصول على هذا الدعم. ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم عن 25 سنة. كما يجب أن لا تكون الأسرة تمتلك أي وحدة سكنية أو أي عقار مملوك وليس لديها قدرة على شراء الوحدة السكنية. ألا يكون الشخص يستفيد من أي برنامج سكني أخر تقدمة الحكومة السعودية للمواطنين.

موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر

بعد أن تعرفنا سويًا على شروط الدعم السكني في المملكة العربية السعودية فيتساءل العديد من الأشخاص عن موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443 ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف الدعم في يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي جديد إلا في حال كان هذا اليوم عطلة أو إجازة رسمية في المملكة فيتم تغيير هذا اليوم، ولذلك فمن المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بشهر ديسمبر الجاري في يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، ويمكن التواصل مع وزارة الإسكان بشأن الاستفسارات أو الشكاوى على رقم 68222.