نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 والشروط اللازمة لنزول الدعم في المقال التالي
موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021، المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدها أبدًا في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين بها، ومن ضمن الخدمات التي تمنحها للمواطنين هو الدعم السكني، والذي يتساءل المواطنين اليوم على محركات بحث جوجل عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021، والجدير بالذكر أن الدعم السكني واحدًا من ضمن صور الدعم التي تقدمها المملكة للمواطنين بها، وقدمت الدعم للمواطنين وفق مجموعة من الشروط، ومن يستوفي الشروط يُمنح له الدعم مباشرةً، والجدير بالذكر أن الدعم السكني دعم مالي يُصرف شهريًا للمواطنين السعوديين، لذا اتركوا لنا فرصة لنوضح لكم موعد صرفه وبعض المعلومات عن الدعم السكني بالتفصيل.. تابعونا.
موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021
يتساءل المواطنين عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021، وقد أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للمواطنين عن موعد صرف الدعم، حيث يقوم بتقديم هذا الدعم صندوق التنمية العقارية للأشخاص المستفيدين، والجدير بالذكر أنه يتم صرف الدعم للمواطنين في اليوم الرابع والعشرون من نهاية كل شهر ميلادي، ويتغير هذا اليوم وفقًا للعطل والإجازات الرسمية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وبما أن موعد صرف الدعم السكني هذا الشهر هو يوم الجمعة وهو إجازة نهاية الأسبوع بالمملكة، فإن المواطنين تساءلوا عن موعد الصرف، والجدير بالذكر أنه تم الصرف قبل الموعد المحدد بيوم، ليكون موعد صرف الدعم للمواطنين عن شهر ديسمبر يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون عن شهر ديسمبر عن عام 2021.
برنامج الدعم السكني السعودي 1443
وضحنا لكم موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021، والجدير بالذكر أن برنامج الدعم السكنى أهم برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالإشراف عليه صندوق التنمية العقارية بالمملكة، وذلك من أجل توفير دعم مالي للمواطنين الأكثر احتياجًأ للدعم، وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر بالمواطن حتى يحصل على الدعم، ومن أهمها ما يلي:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 24 عام.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم رب أسرة.
- يجب ألا تكون الأسرة غير قادرة على امتلاك سكن مناسب.
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