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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 وشروط الاستفادة من الدعم 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نوفر لجميع زوار موقع ثقفني موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 حيث يهتم الكثير بمعرفة الموعد الرسمي لنزل وصرف الدعم السكني للمواطنين. كما اننا نوفر لكم أيضا كافة الشروط اللازمة المطلوبة لنزول هذا الدعم للمواطنين فهناك الكثير من المواطنين يرغبون في الاستفادة منة. حيث ان الدعم السكني احد الخدمات المميزة التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين من ضمن الكثير من خدمات الدعم الأخرى.
موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021
يتم صرف موعد صرف الدعم السكني للمواطنين المستفيدين منة بشكل شهري. ويمكن لكافة المواطنين الاستفادة منة ولكن مع توافق وتوافر كافة الشروط للتقديم والقبول. وهو ما سنعرضه لكم في اخر هذه المقال لكي تتمكن من الاطلاع علية ومعرفة اذا كانت تتوافر لديك الشروط للاستفادة من الدعم السكني أم لا حيث انه لابد من توافر كافة الشروط التي تضعها المملكة للاستفادة من هذا الدعم.
برنامج الدعم السكني للمواطنين بالمملكة العربية السعودية. واحد من الخدمات المميزة والبرامج الرائعة التي ساعدت الكثير من المواطنين فهو من ضمن الجهود الرائعة المبذولة من المملكة لتوفير كافة احتياجات المواطنين وتسهيل المعيشة ودعم المحتاجين ماديا حيث تتجاوز قيمة الدعم الان بشكل شهري ما يزيد عن 670 مليون ريال سعودي.
موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443
بالنسبة إلي موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443. فانة من المقرر ان يتم اصدارة بشكل رسمي في اليوم الرابع والعشرون من الشهر الميلادي. أي اليوم الجمعة ولكن اليوم يصادف عطلة رسمية وبالتالي فانة قد يتم تأخير موعد الصرف وقد يكون تم اصدارة بالفعل قبل هذا اليوم فحسب ما جاء فانة قد يكون قد صرفت الدفعة امس الخميس. ولكن اذا لم يتم الدفع فانة قم يتم تأخيرها لمدة يوم.
شروط الاستفادة من الدعم السكني 1443
- أولا لابد ان تكون مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية.
- الشرط الثاني ان يكون المتقدم رب اسرة ومقيم بشكل دائم بالسعودية.
- ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن أربعة وعشرون عاما.
- الا يكون المتقدم يمتلك منزل لمدة خمس سنوات سابقة.
- ان يكون المتقدم غير حاصل علي أي دعم سكني الذي توفره الحكومة.
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