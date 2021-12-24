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عمر شويل - جدة ينتظر طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، مواعيد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ، التي تضعها وزارة التعليم في المملكة لجميع المراحل في المدارس والجامعات، لتلتزم بها الجهات التعليمية المختلفة، فيما يأتي بعدها إجازة للطلاب والمعلمين قبل بدء الترم الدراسي الثالث وَفق الجدول المعتمد من الوزارة الذي يضم لأول مرة ثلاث فصول دراسيّة يتخللها اختبارات تعقبها إجازات.

مواعيد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني في السعودية 1443

وفي ظل اهتمام كثير من الطلاب والطالبات في المملكة بمعرفة مواعيد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني في السعودية 1443هـ، فإننا نشير إلى النقاط التالية:

لم تحدد وزارة التعليم المواعيد حتى الآن.

من المتوقع أن تبدأ الاختبارات النهائية للترم الثاني في المدارس والجامعات مع نهاية شهر فبراير 2022 أو مع مطلع شهر مارس في العام ذاته.

وتختبر وزارة التعليم من خلال هذه الامتحانات قدرة الطلاب على استيعاب المقرّرات الدراسيّة التي درسوها خلال الفصل الدراسي، والوقوف على نقاط القوة للتأكيد عليها، ونقاط الضعف لتقويتها وتعزيزها، ووفق آخر تحديث إليكم التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443:

موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني

وحددت وزارة التعليم السعودية، جدول الدراسة للعام 1443هـ، الذي يحتوي على مواعيد الإجازات والامتحانات وأيام الدراسة، فيما تأتي إجازة الترم الثاني وفقًا لهذا الجدول يوم الخميس الموافق 10 مارس 2021م، وهو آخر آيام الاختبارات المقررة للفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، فيما تستمر الإجازة 10 أيام، لينتظم بعدها الطلاب في الدراسة مباشرة في المراحل التعليمية المختلفة.

موعد نهاية العام الدراسي 1443

ووفقًا لوزارة التعليم السعودية، فإن موعد نهاية العام الدراسي 1443 في جميع المدارس والجامعات بالمملكة، سيكون مع نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثالث، يوم الخميس أول ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 30 يونيو 2021م، وهو أول أيام الإجازة التي تستمر حتى بداية العام الدراسي المقبل.

وكانت وزارة التعليم قد استحدثت بدءًا من هذا العام الدراسي، الفصل الدراسي الثالث وذلك ضمن خطة لتطوير التعليم في المملكة وَفق رؤية 2030، فيما يتكون هذا الفصل الدراسي من 13 أسبوعًا دراسيًّا على أن تكون بدايته يوم الأحد الموافق 17 من شهر شعبان لعام 1443 الموافق 20 مارس لعام 2022.