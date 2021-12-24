رابط القبول والتسجيل برتبة جندي 1443-تقديم المديرية العامة للسجون وظائف

رابط القبول والتسجيل برتبة جندي تم تقديم المديرية العامة للسجون وكذا رابط الدخول والتسجيل برتبة جندي 1443 تابعونا على فتح باب القبول والتسجيل 1443 برتبة جندي للذكور لمن يرغب في التقديم، وقدمت العرض المديرية العامة للسجون.

رابط القبول والتسجيل برتبة جندي

تعلن المديرية العامة للسجون، من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، عن استعدادها لفتح باب التسجيل والقبول برتبة جندي، حيث أنها متاحة للتقديم للرجال في المملكة العربية السعودية وأعلنت عن كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة لمن هم متاحون، وكذلك التخصصات والمؤهلات المطلوبة، وكذلك المؤهلات المطلوبة وكذلك رابط القبول والتسجيل برتبة جندي.

شروط التقديم على وظائف عسكري في المديرية العامة للسجون

يستلزم التقديم على وظيفة كجندي في مديرية السجون عددًا من المتطلبات نوفرها لك على النحو التالي:

الجنسية السعودية

استمتع بالسلوك والسلوك المناسبين.

يعد الحصول على تخرج من المدرسة الثانوية خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.

لم يتم تكليفه بوظيفة تتطلب الخدمة العسكرية

لا ينصح بالزواج من أجنبي.

يجب أن يكون طول المتقدم ووزنه مناسباً للمجال الطبي.

قدرة المتقدم على اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

برتبة جندي 1443رابط الدخول والتسجيل

يمكنك التقديم قبل الموعد النهائي بالضغط رابط القبول والتسجيل برتبة جندي والتسجيل في المديرية العامة للوظائف 1443.

والتسجيل في المديرية العامة للوظائف 1443. الوظيفة 1443 بالمديرية العامة للسجون لها تاريخ تسجيل 1443.

إبتداءً من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 أي 22 ديسمبر 1443 م

الموعد النهائي لتقديم الطلبات

هو 12/30/2021، والذي يتوافق مع 1443/26/5 ابتداءً من الأحد المقبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الوظيفة العسكرية المعلن عنها باستخدام صفحة التطبيق التي أرفقناها بك، وقد قدمنا ​​لكم جميع تفاصيل حكم 1443 للسجون، وكافة الشروط الأساسية، وموعد التسجيل لوظائف السجن لكم، متابعينا الكرام.