نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد نزول أول دفعة sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهلية الضمان الاجتماعي المطور بعد الإعلان عن فعالية الضمان الاجتماعي المطور الجديد اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2021 م، تعتبر نتائج أحقية الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أهم الأمور التي يبحث عنها المتقدمون الراغبون في الحصول على معاش تقاعدي داخل الدولة. برنامج دعم المستفيد الأمني ​​الجديد 1443 بعد استكمال الطلب بنجاح. تقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي يتم نقل جميع خدمات الضمان إليها حَالِيًّا، الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين يتطابقون مع متطلبات أهلية الوزارة للتسجيل في الضمان الذي تم إنشاؤه.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

من أجل الامتثال للآلية الجديدة للنظام المطور، أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقعًا للضمان الاجتماعي أو منصة دعم إلكتروني وحماية اجتماعية لتلقي طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المكاتب، ودعت جميع المجموعات للتسجيل في البرنامج للاستفادة من الإعانات النقدية للعلاقات العامة.

منذ تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور، توقفت الوزارة عن قبول طلبات التأمين من خلال موقع الضمان السابق، والآن لا تقبل الطلبات إلا من خلال بوابة الأمان المطورة الجديدة. وستعمل المنصتان بالتوازي حتى 23 مايو 2022 م، حيث سيتم إغلاق المنصة القديمة، وسيتم نقل المستفيدين خلال فترة “الستة أشهر”.

ويرغب من تقدموا للتسجيل في برنامج الضمان وأكملوا الملف الموحد تمامًا أن يعرفوا متى ستصدر نتائج الأهلية والأهلية، وأكدت الوزارة أنه في حالة استكمال الطلب من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فمن الضروري للانتظار ومتابعة حالة الطلب في الضمان من خلال أيقونة “الطلبات” وستتلقى إشعاراً بذلك.

موعد دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

ولمدة لا تزيد عن سنتين، أكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على جميع المستحقين المستحقين المسجلين وقت تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وبعد ذلك سيتم تطبيق النظام المطور عليهم. وسيتم استلام طلبات التسجيل تدريجياً إذا تم تطبيق شروط الأهلية والأهلية.

من جانبها، ذكرت أن دراسة الأهلية لجميع المتقدمين الجدد ستبدأ في ديسمبر 2021، من أجل تقييم درجة استحقاق كل متقدم أو عدمه.

سيتم إبلاغ القبول للمستفيد عن طريق إحدى قنوات الاتصال الخاصة بالنظام، مثل رقم الضمان الاجتماعي الموحد، أو رسالة نصية تعلن القبول، أو تسجيل الوصول إلى ملفك لعرض “حالة الطلب”. قبل الحصول على المعاش الأول، يُعرف أيضًا مقدار الاستحقاق، وأكدت وزارة العدل في غضون 20 يومًا من تقديم الضمان الاجتماعي الجديد، سيتم إخطار الشخص المعتمد بقبول أو رفض طلبه مع وجود مبرر، بما في ذلك زيارة المسكن.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه عندما يقدم مقدم الطلب طلبه ويتم الكشف عن نتائج دراسة الأهلية للضمان الاجتماعي المطورة في ديسمبر 2021 م، سيتم سداد الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي المطور في يناير 2022 م أمام المستفيد 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة بتقديم اعتراض على قرار الأهلية أو النتائج، وتنظر الوزارة من جهتها في جميع الاعتراضات المقدمة وفقًا لقواعد وإجراءات اللجنة. مثل أي شكاوى وردت بخصوص أهلية البرنامج الجديد.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1443

بعد نقل جميع الخدمات الأمنية إليها، تم فتح باب التسجيل في برنامج مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والمزايا الاجتماعية الإلكترونية مرفق ما يلي:

رابط لمنصة الضمان الاجتماعي التي تم إنشاؤها ( sbis. hrsd. gov. sa ).

). تم تطوير آلية تقييم الضمان الاجتماعي للأشخاص المؤهلين.

تأخذ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الاعتبار مجموعة متنوعة من العناصر لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً أم لا.

يتم تقييم المؤهلين لبرنامج الضمان الاجتماعي المصمم من خلال أربع مراحل أساسية، يمكن ذكرها على النحو التالي: