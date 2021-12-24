نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان الراجحي الميسر للمواطنين بالمملكة في المقال التالي
تمويل إمكان الراجحي الميسر للمواطنين بالمملكة، فإن تمويل الراجحي يهدف لتلبية كافة احتياجات المواطنين، حيث أن شركة إمكان أتاحت للمواطنين تطبيق علي الهواتف يقدم حلول تمويلية، كما أن هذه الحلول التمويلية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية، فهذه المنصة الإلكترونية تخدم جميع فئات المواطنين في المملكة، فهذا التمويل الميسر يعتبر مهم في تلبية أحتياجات أي مواطن سواء سداد أي عجز مالي لديه، أو يستخدم كتمويل للحصول علي سيارة، يمكن للمواطنين الحصول علي تمويل إمكان الراجحي الميسر بطريقة مبسطة، فإن موقعنا الإلكتروني سوف يقدم جميع المعلومات للحصول علي التمويل، سواء خطوات التقديم أو شروط أهلية الحصول علي التمويل سواء من المنصة أو التطبيق.
شروط أهلية طلب التمويل من إمكان
إن منصة إمكان تتيح نوعين من منتجاتها التمويلية، حيث تقدم تمويل ميسر وتمويل إيضافي وهناك شروط للحصول علي هذا التمويل وهي تكون كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.
- يكون هذا المتقدم عنده سجل ائتماني لابد أن يكون جيد، أي ليس لديه أي تعثرات في السداد.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المستفيد المقدم عن 5 ألاف ريال سعودي.
- لابد أن يتراوح عمر المتقدم للتمويل الميسر بين 25 عام و60 عام.
- يستفاد منه العاملين بالقطاع المدني سواء حكومي أو شبه حكومي أو قطاع خاص أو المتقاعدين، لكن يشترط أن مدة الخدمة للمستفيدين العاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.
خطوات الحصول علي تمويل إمكان الراجحي الميسر
إن القرض الميسر من منصة إمكان مميز، حيث متاح طلب القرض سواء من خلال الدخول علي منصة إمكان أو عن طريق التطبيق الخاص بالهواتف، فإن خطوات الدخول للحصول علي القرض تكون كالتالي:
- يقوم المستفيد بتحميل تطبيق إمكان علي الهاتف، بالضغط علي رابط قرض إمكان الراجحي الميسر.
- يقوم المستفيد بالتسجيل علي تطبيق إمكان الإلكتروني.
- يدخل المستفيدين جميع بياناته المطلوب تسجيلها مع رفع جميع الوثائق الداعمة للتمويل المطلوب.
- عند الموافقة علي الطلب يمكن للمواطن تحديد كلا من: قيمة مبلغ التمويل المطلوب، وفترة السداد المناسبة للمستفيد.
- يختار المستفيد طريقة السداد التي تناسبه مع التوقيع إلكترونيا.
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