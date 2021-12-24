نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين داخل المملكة وذلك رغبة منهم في تقديم منح الأراضي 1443 وذلك لبناء منزل خاص بهم ويتم التقديم في حالة توافر شروط الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي.

نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي

يمكن تقديم نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي بأكثر من طريقة على أن يستوفي الطلب بعض العناصر الأساسية التي تضم إلقاء التحية وكذلك سرد الموضوع مع ضرورة أن يتم إضافة المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب وكذلك رقم الهوية ومحل الإقامة.

معروض طلب منحة أرض من الديوان الملكي

إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين

تحية إجلال وتقدير

أرسل إلى فخامتكم طلبي هذا للحصول على قطعة أرض ضمن الأراضي الممنوحة من الديوان الملكي بمنطقة (ذكر اسم المنطقة) حيث أنني أعول أسرة تتكون من (ذكر عدد أفراد الأسرة) ولا أستطيع شراء مسكن خاص بي وأسرتي بسبب قلة الدخل الذي أحصل عليه من وظيفي لأنني أعمل (ذكر الوظيفة) وهذه الوظيفة لا تعينني على شراء أرض والبناء عليها والمنزل الذي أقيم به حاليًا لا يصلح للعيش بصورة صحية، لذا أرجو من جلالتكم النظر إلى بعين الرأفة ومنحي الأرض على أن أتعهد بأنني لم أحصل على أي من الأراضي المطروحة من قبل وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم معاقبتي.

جعلكم الله دائما في خدمة أبناء شعبكم ومتعكم بوفير الصحة.

الاسم/ محل الإقامة/ رقم الجوال/ رقم الهوية/

شروط منح أراضي الديوان الملكي 1443

تم وضع مجموعة من الشروط الواجب استيفائها من قبل الراغبين في الحصول على المنح المقدمة من الديوان الملكي لضمان وصول تلك المنح لمستحقيها وتضم تلك الشروط: