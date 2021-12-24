مزايا تمويل إمكان الراجحي الميسر، إن منصة إمكان الإلكترونية تقدم للمواطنين حلول تمويلية ميسرة، إن كل مواطن يحتاج إلي تمويل ميسر لسد احتياجاته يمكنه الحصول علي تمويل من منصة إمكان، حيث أن هذه المنصة تتيح تطبيق علي الهواتف يوفر الوقت والجهد، كما يمكن طلب أي تمويل في أي وقت بدون الذهاب للمقر، فإن المملكة يوجد بها العديد من المواطنين الذين يعانوا من تعرضهم لعجز مالي بالمصروفات، لذلك يمكن للمواطنين من كافة فئات المجتمع التقدم للاستفادة من التمويل، فإن موقعنا يدعو المواطنين لمتابعة الموقع للاستفادة بكافة تفاصيل التمويل، حيث يقدم موقعنا شروط أهلية الحصول علي التمويل، ويذكر مزايا تمويل إمكان الراجحي الميسر.

مزايا تمويل إمكان الراجحي الميسر

إن منصة إمكان أهم ما يميزها هو تقديم تطبيق إلكتروني يمكن تحميلة بكل سهولة لأي هاتف، كما إن أي تمويل يكون له مميزات وشروط أهلية للحصول عليه، فإن التمويل الميسر المقدم إلكترونيا عبر إمكان له العديد من المزايا، حيث أن هذا المزايا للتمويل تكون كالأتي:

إن منصة إمكان تقدم التمويل من غير أن تشترط جهة العمل.

لا تطلب منصة إمكان وجود كفيل للحصول علي التمويل الميسر.

إن الحصول علي التمويل الميسر لا يشترط القيام بتحويل الراتب.

التمويل المقدم يبدأ من الحد الأدنى بقيمة 2 ألفين ريال سعودي ويصل بحد أقصي إلي قيمة 50 ألف ريال سعودي.

فترات سداد التمويل للمنصة

إن المنصة تقوم بالتحقق من أهلية المستفيد عند تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي الميسر، وبعد التأكد من أهليته يقوم المواطن بتحديد قيمة التمويل وفترة السداد المناسبة للمستفيد، حيث أن يمكن لأي عامل بأي قطاع الحصول علي هذا التمويل الميسر، كما أن المستفيد يمكنه الحصول علي التمويل بدون تحويل الراتب، كما أن هذا التمويل يعتبر تمويل شخصي مصغر لسد الاحتياجات الضرورية، فإن الفترات المناسبة لسداد التمويل تكون كالأتي: