نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات توثيق العقود بمنصة إيجار للمواطن والمقيم في المقال التالي
خدمات توثيق العقود بمنصة إيجار، تعتبر هذه الخدمة هي من أهم الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني والتي يهتم بها الكثير من المواطنين السعوديين والوافدين داخل بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد منصة إيجار من بين المنصات الإلكترونية التي قد تم توفيرها من خلال وزارة الإسكان بالسعودية، وقد تم تقنينها من أجل توفير عدد من الخدمات التي تتم إلكترونياً سريعاً، وتعمل وزارة الإسكان عبر توفير منصة إيجار الي الحفظ الكامل لجميع الحقوق التعاقدية والمالية بين جميع المواطنين وبين البائع أو المشتري، علاوة علي ذلك توفير خدمة إلكترونية تكون سريعة ومعتمدة من أجل تسهيل التعامل بين كافة الأطراف بأي وقت، وتعد خدمة توثيق العقود من أبرز هذه الخدمات التي تسمح بحصول كل طرف علي حقه بطريقة قانونية، وسوف نوفر لكم طريقة استخدام خدمة توثيق العقود إلكترونياً.
منصة إيجار وخدماتها الإلكترونية
منصة إيجار توفر بعضاً من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يمكن أن يستخدمها أي مواطن يقيم داخل المملكة، حيث تعتبر هذه الخدمات من المعاملات الهامة للكثير من المواطنين والتي تعمل علي توفير الوقت والجهد لجميع المستخدمين، ومن أبرز هذه الخدمات الآتي:
- خدمة إلكترونية من أجل تقديم طلب لتسجيل حالة تعاقدية.
- خدمة خاصة لإلغاء عقد من جانب طرف أو شخص واحد.
- خدمات توثيق العقود المتنوعة.
- خدمات تخص التسجيل في مكتب وساطة.
- خدمة تخص التحقق من جميع الطلبات التي يتم تسجيلها من خلال المنصة.
خدمات توثيق العقود بمنصة إيجار
من خلال الدخول علي منصة إيجار الإلكترونية يمكن أن يتم استخدام خدمة توثيق العقود للمواطن وكذلك المقيم، علي أن يتم التوجه الي استخدام الخدمة من خلال الخطوات الأتية:
- يتم الدخول علي خدمات منصة إيجار من خلال رابط الدخول الآتي: خدمة توثيق العقود.
- يتطلب من المستخدم أن يقوم بإدراج الرقم الخاص بالهوية الوطنية أو الرقم الخاص بالإقامة المميزة أو إدخال رقم هوية الوافد في المكان المخصص له.
- يجب إدخال التاريخ الخاص بالميلاد والذي يخص كل مستفيد.
- اختيار الضغط علي خدمة “التحقق من الهوية”.
- ثم التوجه الي الضغط علي “التالي”.
- سوف يتم فتح نموذج من خلاله يتم إدخال تسجيل عدد من المعلومات والبيانات التي تخص توثيق العقود بين جميع الأطراف، علي أن يتم تسجيل كافة البيانات بطريقة صحيحة.
- ثم الضغط علي توثيق العقد الآن.
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