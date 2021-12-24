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عمر شويل - جدة تتمتع الشركة السعودية للكهرباء بالعديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن أهم هذه الخدمات خدمة الفاتورة الثابت، فقد وفرت الشركة السعودية هذه الخدمة تسهيلاً على الشخص المستفيد من خدمة الكهرباء، حيث أتاحت خدمة الفاتورة الثابتة نظراً لمزايا هذه الخدمة التي يمكن أن نستفاد منها بشكل مباشر دون أن يتحمل الشخص المستفيد الضغط وغلاء الأسعار، ولا يمكن لأي منزل الاستغناء عن خدمة الكهرباء، لذلك نعرض من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وحساب قيمتها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر ديسمبر برقم الهوية:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية لشهر ديسمبر من خلال الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء، فيتم الاستعلام بشكل شهري لكل بيت لمعرفة قيمة الكهرباء وكيفية الدفع، ويتم الاستعلام من خلال إدخال رقم الهوية ورقم الحساب، وتتطور الخدمة بشكل مستمر توافقاً وتماشياً مع التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع الشركة السعودية للكهرباء المذكور أعلى المقال اختيار خدمة حسابي اختيا خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إدخال رقم الهوية أو رقم الحساب الضغط على أيقونة عرض

الفاتورة الثابتة:

تتيح هذه الخدمة للمشترك والمستفيد منها تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ ١٢ شهراً الماضية، وذلك بعد توافر الشروط والأحكام التي قد أعلنت عنها الشركة من خلال صفحتها الرسمية، ومعدل قيمة الاستهلاك سواء كان بالنقص أو بالزيادة، ويتم سداد قيمة فاتورة الكهرباء بمختلف الطرق المتاحة سواء من خلال بطاقات الدفع أو من خلال قنوات السداد التي تمت الإشارة إليها عبر الصفحة الرسمية.

حساب قيمة الفاتورة الثابتة للكهرباء السعودية من خلال رقم الحساب

يتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء الثابتة من خلال اتباع بعض الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها ونوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي: