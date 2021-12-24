شروط التقديم فى وظائف المديرية العامة للسجون للرجال والنساء 1443

شروط التقديم فى وظائف المديرية العامة للسجون 1443 وموعد التقديم والتي يرغب الكثيرين فى الالتحاق والانتساب لوظائف إدارة السجون والتي تتميز بالرواتب المميزة والبدلات الثابتة بشكل دائم والتأمين الصحي والاجتماعي الذي يحظي به منتسبي والمقبولين فى وظائف مديرية السجون وخطوات تقديم وظائف مديرية السجون سهلة ومتاحة وشروط القبول فى وظائف السجون سوف نقوم بعرضها بالتفصيل فى السطور التالية من مقال وظائف مديرية السجون السعودية.

شروط التسجيل فى وظائف مديرية السجون

أولا التقديم للمواطنين من أصل ومنشأ سعودي.

ولكن يتم استناء فى شرط الأصل والمنشأ لمن كان يعمل والده بخدمة المملكة بالخارج.

ثم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة انتظام أو ما يعادلها من الشهادات.

بالنسبة للحاصلين على الشهادة من خارج البلاد يجب التصديق عليها ومعادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

أيضاً شرط حسن سير وسلوك المتقدم ولم يسبق إدانته فى أي من الجرائم أو تم الحكم عليه.

كذلك التقديم للغير متزوج فقط.

أيضاً لم يسبق للمتقدم العمل فى أحد الوظائف العسكرية.

ثم يجب توافق الطول مع الوزن وان يتمتع المتقدم باللياقة الصحية المطلوبة لأداء مهام الوظيفة.

وأخيراً يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات والقبول.

خطوات التقديم فى وظائف المديرية العامة للسجون

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي فى منصة ابشر للتوظيف.

كيفية التسجيل فى أبشر أفراد عبر الجوال .

. ثم الضغط على خيار وظائف فى اسفل صفحة ابشر.

وبعد ذلك اختيار وظائف المديرية العامة للسجون.

ثم الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط بالموافقة عليها.

وكتابة البيانات التالية للتسجيل: رقم الهوية الوطنية. ثم تاريخ الميلاد. وأيضاً تحديد الجنس. ثم تحديد الحالة الاجتماعية. وبعد ذلك إدخال هوية الوالد ومحل ميلاده ثم المهنة. ثم تحديد جنسية الوالدة. وأيضاً كتابة محل الإقامة الحالي.

وبعد ذلك يتم الضغط على خيار التالي.

ثم يتم تحديد الطول بالسنتيمتر.

وأيضاً إدخال المؤهل العلمي وتحديد التخصص ومكان التخرج وعام التخرج.

ويطلب منك نتائج اختبار القدرات قياس.

ثم النقر على خيار تقديم طلب ويجب حفظ رقم الطلب للاستعلام عن نتائج وظائف مديرية السجون.

وأخيراً الضغط على خيار إنهاء.

موعد تقديم وظائف مديرية السجون 1443

أعلنت مديرية السجون عن بدء تلقى طلبات التقديم فى وظائف متاحة بداية من يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 وحتى يوم السبت 1 يناير 2022 والتقديم للرجال والنساء إلكترونياً على رابط ابشر وظائف المديرية العامه للسجون 1443.