طريقة التسجيل في سكني للحصول علي الدعم السكني والأراضي المجانية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكني للحصول على الوحدات السكنية والدعم السكني والأراضي المجانية التي تمنحها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين، طبقا لبرامج الدعم المخصص لفئات كثيرة من المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير، حيث يعد برنامج الدعم السكني أحد أهم برنامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية إلي المواطنين، والذي يهدف إلي زيادة نسبة التملك للمواطنين السعوديين وتوفير الحلول السكنية لهم، لذا ينبغي على المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على الاستحقاق السكني التقديم بطلب عبر بوابة سكني.

طريقة التسجيل في سكني

كشفت وزارة الإسكان عن الإجراءات اللازمة من أجل حصول المواطنين على فرصة كبيرة في الدعم السكني، والتي تتم خطواته عن طريق النقاط التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني في منصة سكني.

اختيار الضغط على القائمة الرئيسية.

الضغط على التسجيل في سكني .

. كتابة بيانات الميلاد.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تخطي أنا لست روبوت.

استقبال كلمة المرور أو الكود من منصة أبشر.

طلب دعم سكني 1443

يمكنكم تقديم طلب الدعم السكني من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي حددت مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي يمكنكم الإطلاع عليها عبر رابط شروط الدعم السكني، بعدها عليك التقديم بطلب عبر إتباع الخطوات التالية:

التسجيل في خدمات منصة سكني. سجل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له. اكتب تاريخ الميلاد بالهجري. الضغط على كلمة “التحقق”. سجل البريد الإلكتروني الخاص بك. اكتب كلمة المرور ورقم الجوال. سجل رمز التفعيل. الضغط علي “التقديم بطلب الدعم السكني“. مراجعة شروط سكني الجديدة. الإجابة على التساؤلات المطروحة. مراجعة والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المسجلة. بعد الانتهاء من تسجيل البيانات سوف تجد رسالة”تهانينا”. انت الآن مؤهل للاستفادة من الدعم السكني.

الأراضي السكنية المجانية

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن مجموعة من المخططات السكنية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية يمكن للمستفيدين من الدعم السكني التسجيل فيها من خلال صفحة الأراضي المجانية، ومن ثم اختيار المخطط المناسب، حيث تجد أن هذه المخططات مدعومة القيمة “مجانية”، فضلا عن استحقاق الشخص تمويل البناء الذاتي المدعوم.

تنبيه في الختام يستعد فريق عمل موقع ثقفني الرد على كافة التساؤلات في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال طريقة التسجيل سكني للحصول على الوحدات السكنية والدعم السكني والأراضي المجانية.