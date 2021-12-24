نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd.gov.sa 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443 وحالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي من الموضوعات التي يتم البحث عنها باستمرار من قبل فئات محددة من المواطنين السعوديين كالأسر المحتاجة والمتقاعدين والعزاب والمطلقات والعاطلين عن العمل وكذلك الموظفين الغير قادرين على تلبية احتياجات الحياة الأساسية من راتبهم الشهري، حيث تبحث هذه الفئات عن الطريقة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتسجيل في برنامج الضمان وذلك للحصول على دعم مادي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية ويأتي ذلك في لإطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية في كافة أنحاء المملكة تحقيقاً لرؤية 2030، لذلك سنعرض في حيثيات هذا المقال شروط الضمان الاجتماعي وكذلك رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المواطنين المتقدمين بطلب إلى الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد بعض الشروط الهامة اللازم توافرها للاستفادة من الدعم، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد دخل المستفيد عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

يشترط عدم امتلاك سجل تجاري خاص بالمتقدم.

بالنسبة لفئة المتقاعدين يحق لهم التسجيل في الضمان بشرط عدم حصولهم على راتب التقاعد أو أي دعم حكومي آخر.

ألا يزيد عمر المتقدم عن العمر المحدد لكل فئة من الفئات التي يشملها الضمان.

عدم حصول المتقدم على دعم مادي آخر من التمويلات التي تقدمها الوزارة كتمويل ساند ومعروف وغيرها من التمويلات.

استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رابط رسمي يمكن للراغبين في الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي التقديم من خلاله، حيث يقوم المواطنين بالتقديم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ابتداء من يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021م إلى يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2021م.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443

عند الاطلاع على الشروط والضوابط والتحقق من توافرها بشكل كامل سيتم الانتقال إلى خطوات التسجيل في برنامج الضمان والتي تتمثل فيما يلي:

قم بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الذي تم ذكره مسبقاً.

ثم قم بالنقر على زر “ تسجيل جديد “.

“. بعد ذلك قم بإكمال نموذج التسجيل بالبيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي: (اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال- البريد الإلكتروني – رمز التحقق المرئي).

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج، ومن ثم قم برفع المستندات المطلوبة.

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال“.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين عند القيام بأي من النقاط التالية:

في حالة تنازل المستفيد عن راتب الضمان. التحاق المستفيد بوظيفة ما. إقامة المستفيد بدار العلاج والإيواء التي تكفله. عدم تحديث المستفيد لبياناته المسجلة في الموقع بشكل مستمر.

وفي ختام المقال نكون قد استوفينا كاف جوانب الموضوع حيث تعرفنا على رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443، كما تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل إلكترونيًا، بالإضافة إلى ذلك قمنا بعرض الحالات التي يتم إيقاف المعاش عند وجودها.