رابط وظائف المديرية العامة للسجون السعودية 1443هـ على رتبة جندي عبر أبشر للتوظيف

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن فتح باب التسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون على رتبة جندي وذلك للخريجين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات التي تعادلها، وسوف يبدأ التقديم على هذه الوظائف ابتداء من يوم الأحد القادم 22 من جمادي الأولى الموافق 26 من شهر ديسمبر 2021، وينتهي التقديم يوم الخميس 26 جمادي الأولى الموافق 30 من شهر ديسمبر 2021، ويستطيع أي مواطن سعودي تنطبق عليه الشروط التقديم من خلال رابط أبشر التوظيف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط وظائف المديرية العامة للسجون.

شروط وظائف المديرية العامة للسجون

حددت وزارة الداخلية السعودية الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين على الوظائف وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من تربى ما والديه أثناء خدمتهم الدولة خارج المملكة. يكون المتقدم حسن السير والسلوك وليس محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. أن يتوازن طول المتقدم مع وزنه وذلك حسب اللائحة الطبية. لا يكون المتقدم متزوج بغير سعودية. اجتياز جميع اختبارات وإجراءات القبول. أن يتم معادلة الشهادة الحاصل عليه المتقدم من خارج المملكة من وزارة التعليم والتصديق عليها.

نبذة عن المديرية العامة للسجون

كانت السجون تتبع لإدارات الشرطة كأحد أقسامها المتعددة، لكن في عام 1388 هجرية، صدرت الموافقة الملكية على إنشاء مصلحة عامة للسجون مستقلة عن مصلحة الأمن العام، وفي عام 1398 هجرية، صدرت الموافقة الملكية السامية على نظام السجون والتوقيف، وفي نفس العام تم الموافقة من خلال وزير الداخلية على تشكيل الإدارة العامة للسجون وواجباتها واختصاصاتها، وظل الأمر على هذا الحال حتى قام وزير الداخلية في عام 1421هـ بفصل الإدارة العامة للسجون السعودية عن إدارة الأمن العام، وتم تغيير اسمها إلى المديرية العامة للسجون.

رواتب وظائف المديرية العامة للسجون

سوف نتعرف معكم على رواتب المديرية العامة للسجون وهى كما يلي:-