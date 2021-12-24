شروط تمويل إمكان الراجحي 1443 وخطوات طلب التمويل إلكترونيًا emkan

شروط تمويل إمكان الراجحي 1443 من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث منذ أن أعلن بنك الراجحي عن إطلاقه لتمويل ميسر جديد يدعى إمكان، حيث أن هذا التمويل عبارة عن تمويل شخصي يمكن للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين الحصول على التمويل بسهولة ويسر وذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، كما أن للتمويل العديد من المزايا الهامة الأخرى هو أن للمتقاعدين حق في الاستفادة من التمويل، كما أنه من أهم التمويلات المقدمة للمواطنين بدون شرط وجود كفيل، حيث أن التمويل يمكن الحصول عليه بخطوات سهلة وسريعة، كما أن له العديد من المزايا وشروط للتحقق من أهلية أي متقدم، فإن موقع ثقفني يذكر كافة خطوات طلب الحصول علي هذا التمويل الميسر، فهذا التمويل يقدم للمواطنين من كافة فئات الشعب بالمملكة.

شروط تمويل إمكان الراجحي 1443

لابد من أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

للحصول علي التمويل لابد من أن يكون من القطاع المدني سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي، ومتاح التمويل أيضا للمتقاعدين.

يجب أن يكون المستفيد العامل بالقطاع الخاصة فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر أي نصف سنة.

راتب المستفيد يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد وهو 5 ألاف ريال سعودي.

يكون المتقدم للتمويل لديه سجل ائتماني خالي من أي تعثرات أي لابد من أن يكون جيد.

لابد من أن يكون عمر المتقدم للتمويل الميسر لا يقل عن 25 سنة و لا يزيد عن 60 عام.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي

يشترط وجود بعض المستندات من أجل الحصول على تمويل إمكان الراجحي، وجاءت تلك المستندات كالتالي:

بطاقة الهوية الوطنية.

تعريف بالراتب.

كشف حساب آخر 3 شهور من البنك أو المنصة الإلكترونية للبنك باسم الجهة المودعة للراتب.

شهادة أجور من التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص.

طريقة التقديم على قرض إمكان 2022

يمكن الحصول على تمويل إمكان الراجحي من خلال الطرق التالية:

طلب التمويل من خلال الرقم الموحد لشركة إمكان وهو: 920011038 .

. أو من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بإمكان.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط تمويل إمكان الراجحي 1443 كما تعرفنا على طريقة طلب التمويل إلكترونيًا من المنزل.