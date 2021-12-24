نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي 5 سنوات في المقال التالي
قرض الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب ، أحد أهم القروض بسيولة نقدية فورية والتي تقدمها الشركة الوطنية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بخيارات للسداد عديدة والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما تقدم الشركة الوطنية هذا القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي.
مزايا القرض الشخصي من الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية
الشركة الوطنية للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تعمل على توفير حلول تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها خدمة إحتياجات العملاء من جميع الشرائح الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية ، وقد قامت الشركة بتقديم عرض القرض الشخصي الفورى ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما توفر الشركة للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي العديد من الإمتيازات ، التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل عند طلب المنتج ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل للعملاء عند طلب القرض الشخصي.
- قرض شخصي مصمم ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- توفر الشركة الوطنية للتمويل للعملاء من خلال هذا القرض الشخصي مبالغ مالية كبيرة والتي تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض الشركة الوطنية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- قرض الشركة الوطنية للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً داخل المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، بأقل دخل شهري.
- يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة ، بمدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.
- لا يشترط دفع مبلغ مقدم للحصول على سيولة نقدية من خلال عرض تمويل الشركة الوطنية للتمويل.
شروط الاستحقاق للاستفادة من قرض الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية
- المواطن السعودي يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من قرض الشركة الوطنية للتمويل بدون تحويل الراتب.
- الحد الأدنى للراتب الشهرى لطالب التمويل هو 6000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من قرض الشركة الوطنية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي المدنى والعسكري يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة الوطنية للتمويل.
- طالب التمويل الموظف في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ، يمكنه الاستفادة من تمويل الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب ، وذلك بشرط أن تكون جهة العمل مدرجة في سوق الأسهم.
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