قرض الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي 5 سنوات

قرض الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب ، أحد أهم القروض بسيولة نقدية فورية والتي تقدمها الشركة الوطنية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بخيارات للسداد عديدة والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما تقدم الشركة الوطنية هذا القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي.

مزايا القرض الشخصي من الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تعمل على توفير حلول تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها خدمة إحتياجات العملاء من جميع الشرائح الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية ، وقد قامت الشركة بتقديم عرض القرض الشخصي الفورى ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما توفر الشركة للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي العديد من الإمتيازات ، التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل عند طلب المنتج ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل للعملاء عند طلب القرض الشخصي.

قرض شخصي مصمم ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة الوطنية للتمويل للعملاء من خلال هذا القرض الشخصي مبالغ مالية كبيرة والتي تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض الشركة الوطنية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

قرض الشركة الوطنية للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً داخل المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، بأقل دخل شهري.

يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة ، بمدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

لا يشترط دفع مبلغ مقدم للحصول على سيولة نقدية من خلال عرض تمويل الشركة الوطنية للتمويل.

شروط الاستحقاق للاستفادة من قرض الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية