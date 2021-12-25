نقداً بلا كفيل 100000 ريال وإيداع فوري خلال 24 ساعة

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عمر شويل - جدة نقداً الآن بالمملكة العربية السعودية 100000ريال سعودي متاح إذا كنت بحاجة لتمويل من أجل التعليم أو الزواج أو تجديد منزلك أو من أجل أى غرض آخر توفر شركة التيسير للتمويل هذا التمويل النقدي وكذلك الفوري للمواطنين السعوديين والذى لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يشتمل ضريبة القيمة المضافة.

نقداً بلا كفيل 100000 ريال لدى شركة التيسير للتمويل

قرض نقدي فوري وأيضاً ذات إيداع في غضون 24 ساعة ولا يحتاج كذلك إلى وجود كفيل أو ضامن ويتميز هذا التمويل أيضاً بما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى ضامن من أجل الحصول على قرض التيسير.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي بأنه لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة.

60 شهر هو الحد الأقصى لفترة سداد التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير.

وأيضاً يتميز بأن هذا التمويل لدى شركة التيسير يوفر فترات سداد على أقساط شهرية ميسرة.

تمويل شركة التيسير يمتاز كذلك بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب عند طلب التمويل.

يحصل أيضاً العميل لدى شركة التيسير على تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتمكن كذلك العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

هناك عدد من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على الموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وتتمثل تلك المستندات في الآتي

يشترط تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية.

كذلك لابد من تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً لابد من تقديم خطاب تعريف بالراتب.

وأيضاً تقديم العنوان الوطني.

طريقة طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير طلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي الفوري لشركة التيسير ثم طلب التمويل اونلاين وإكتمال طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير

حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم وهي