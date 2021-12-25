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عمر شويل - جدة طلب مساعدة www.my.gov.sa الديوان الملكي السعودي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالة ولي العهد محمد بن سلمان لسداد نفقات مالية عاجلة أو مصروفات للعلاج أو التعليم، كما يتم تقديم طلبات الحصول على أراضي مجانية مقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للديوان الملكي لمحدودي الدخل والتي تصرف فقط من خلال الديوان الملكي، ويتابع المتقدمين بطلباتهم التعرف على صيغة الطلبات التي يتم تقديمها والمستندات والوثائق التي يكون عليهم تقديمها عند الطلب وموعد الرد عليهم وألية متابعة الطلب.

طلب مساعدة www.my.gov.sa الديوان الملكي 1443 نموذج وشكل الطلب والوثائق المطلوبة

يستقبل الديوان الملكي بالمملكة المئات من رسائل طلب الدعم العاجل للمواطنين الفقراء أو أصحاب الدخل المحدود، حيث تقدم مؤسسات المملكة وهيئاتها العديد من الخدمات لتلك الفئات إلا أن الطريقة الأسرع أو الأكثر مباشرة هي التعامل المباشر بالاستغاثة الفورية مع اب الشعب السعودي الذي يستقبل استغاثاتهم بعين الاعتبار والتقدير ويتم متابعة الطلبات بشكل جيد للتأكد من المستندات والمستحقات ويتم الرد من خلال موظفي الديوان الملكي السعودي في خلال فترة ليست بالطويلة بالقبول أو بالرفض.

شكل صيغة طلب مساعدة عاجلة

توجد عدد من الصيغ التي يتم بها تسجيل وإرسال الطلبات إلى الديوان الملكي والمقدمة من المواطنين أصحاب الطلبات العاجلة والتي يتوجهوا بها إلى خادم الحرمين الشريفين بشكل مباشر، إلا أن هنالك أسس عامة وأساسية في تسجيل الطلب وتتكون من التالي:

تحديد شكل تنظيم محدد للطلب المقدم إلى الديوان الملكي.

يتم تحديد اسم المرسل وسبب طلب المساعدة.

يقوم المواطن بإدراج وتسليم المستندات التي تثبت الحاجة العاجة.

لا يجب أن يتم الإطالة فيما لا يفيد.

مثل نموذج طلب مساعدة

يبدأ الطلب ب “بسم الله الرحمن الرحيم” “التحية الطيبة لخادم الحرمين الريفين”، ويتم تسجيل “مقدم طلب لخادم الحرمين أطال الله عمره”، يتم تسجيل الطلب وتحديد الطلب ثم الانتهاء من الطلب بديباجة عادية “أرجو قبول الطلب ولكم جزيل الشكر”، ويتم إدراج الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت الدخل والحاجة والمديونات الموجودة والحالة المالية والاجتماعية للمواطن.

الوثائق المطلوبة لطلب المساعدة من الديوان الملكي

يتم إدراج الهوية الوطنية للتأكد من جنسية المتقدم.

يقوم بتنزيل نموذج الطلب.

من الهام إرسال الأوراق الكاملة التي تثبت حاجة المواطن للمساعدة.

يتم الحصول على رقم الطلب، على الموقع الرسمي، أو الحصول على رقم الإرسال من مكتب البريد السعودي.

يقوم المواطن بمتابعة التراسل على الميل الخاص بالموقع أو الاتصال على الأرقام المتاحة في أوقات العمل الرسمية لموظفي الديوان.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي