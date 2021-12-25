كيفية الإستعلام عن صك حكم عبر بوابة ناجز وخطوات تحديث الصكوك وتسجيل منشأة جديدة

من خلال بوابة ناجز تتم فيها العديد من الخدمات والتي سوف نوضحها بالمقال وكيفية الإستعلام عن صك حكم عبر بوابة ناجز، وكما سنوضح بالخطوات كيفية تحديث الصكوك وكيفية تسجيل منشاة جديدة عبر بوابة ناجز، حيث تعتبر بوابة ناجز من البوابات المتميزة داخل السعودية، حيث تمكن الشخص من الوصول إلي نتائج القضايا الخاصة به بدلا من الذهاب إلي المحاكم ووزارة العدل، حيث تمكنك بضغطة واحدة من الوصول إلي صرح كبير من القضايا المختلفة، وقد أوضحت وزارة العدل عبر حسابها على تويتر التذكير للمواطنين بضرورة التسجيل للمنشأة الجديدة عبر ناجز والاستفادة مما تقدمه البوابة من خدماتها العديدة للمواطنين.

كيفية وطريقة الاستعلام عن صك حكم عبر ناجز:

من خلال اجراء عدة خطوات يتم الاستعلام عن صك حكم من خلال بوابة ناجز بدلا من معاناة الذهاب الى المحاكم ومكاتب وزارة العمل ولكن توفيرا للوقت والجهد بعدة خطوات يتم الاستعلام كالتالي:

اولا الدخول من خلال منصة موقع ناجز.

ثم عليك باختيار ايقونة “خدمات التحقق”.

تظهر صفحة تلقائية تقوم باختيار أيقونة خدمة التحقق من صك الحكم

الضغط على أيقونة “الدخول للخدمة”.

القيام بكتابة “اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى”، ثم “ كتابة رقم القضية بشكل صحيح وكذلك أيضا رقم الصك”.

التأكد من كتابة وتحديد نوع هوية الأشخاص المدعيين ورقم هويتهم

إكمال الخطوات وذلك بواسطة تحديد صفة أحد المدعين.

القيام بتحديد “نوع هوية المستعلم ورقم الهوية”.

ثم نقوم بالنقرعلى كلمة “أنا لست برنامج روبوت”.

ثم عليك بالنقر على كلمة “تحقق” لتظهر لك التفاصيل الخاصة بالصك المراد الاستعلام عنه.

خطوات وكيفية تحديث الصكوك من بوابة ناجز بالسعودية:

لكي تستطيع تحديث الصكوك يلزم عليك القيام ببعض الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

أولا ادخل على بوابة ناجز الإلكترونية.

ثم عليك باختيار ايقونة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم عليك بالدخول على ايقونة “قسم الرهون والعقارات”.

ثم النقر على خدمة “تحديث الصكوك”.

ثم النقرعلى “شرح الخدمة”.

ثم النقر على“استخدام الخدمة”.

التأكد من إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص مقدم الطلب

ثم عليك برفع المستندات المطلوبة.

ثم في الختام تقوم بتقديم الطلب إلى موقع ناجز.

كيفية وخطوات تسجيل منشأة جديدة عبر بوابة ناجز الإلكترونية:

يمكن تسجيل المنشاة باتباع الخطوات التالية: