اطلب دعم ريف والموافقة الفورية طالما مستوفي الشروط والرابط وخطوات التسجيل

من أكثر منصات التفاعل وتقديم الخدمات منصة دعم ريف حيث تقدم الكثير من خدماتها لفئة ليست قليلة من المجتمع السعودي والتي تعتمد عليها المملكة في إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية والتي تهتم بها لأهميتها للاقتصاد السعودي، ومن خلال هذه المنصة تقدم وزارة البيئة السعودية، كل الدعم ل أصحاب المشاريع الصغيرة، كما تقدم لفئة العاطلين أو ربات البيوت، وذلك من خلال التسجيل على منصة دعم ريف ومن تنطبق عليه الشروط يتلقى الدعم، حيث نكتب الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على الدعم بالمقال وكذلك خطوات التسجيل والفئات المستحقة للدعم.

الفئات المستحقة للحصول على دعم ريف:

يتسال الكثير من المواطنين عن من هم المستحقون لدعم ريف والتى سنوضحها لكم بالتفصيل كما يلي:

أوضح برنامج دعم الريف إنه يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة التقديم للحصول على هذا الدعم.

كما يستحق الحصول على دعم ريف ربات البيوت الريفيات.

وأشار إلى إنه يمكن لكل من العاطلين عن العمل والأشخاص المتقاعدين الحصول على الدعم.

يمكن للأسر ذات الدخل المحدود الاستفادة من هذا الدعم باعتبارهم من الفئات المستحقة

المجالات المختلفة والتي يقدم فيها دعم ريف للمشتغلين بها:

حيث يقدم دعم ريف لبعض الفئات والتي يعملون في مجالات مرتبطة بمشروعات الزراعية وكذلك لربات البيوت والمتقاعدين واصحاب المشاريع كما يلي:

من يشتغلون في مجال صيد الأسماك.

وكذلك لكافة الأشخاص الذين يمارسون عملهم في مصانع تغليف وتعبئة البهارات الريفية.

ممن يعملون في مجال وحدات ومصانع صغيرة لإنتاج الحليب العربي.

ممن يشتغلون في مجال الزراعات البستانية، مثل الورد والزهور العربية.

كذلك من يشتغلون في مجال زراعة المحاصيل الغذائية والفاكهة.

وكذلك يستحق دعم ريف كل من يشتغل في مجال انتاج حليب اللوز

كما يستحق كل من يشتغلون في مجالات تصنيع الزيوت والعطور والصابون السعودي.

وكل من يشتغلون في مجال مشروعات الصناعات النسيجية مثل السجاد والأثاث الريفي.

الشروط والمعايير للحصول على دعم ريف :

لمن يرغب في الحصول على دعم ريف يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط للحصول على دعم ريف ان لا يقل عمره عن ٢١ عاما.

يمكن لكل من العاملين في مختلف القطاعات (الخاص – الحكومي) التقديم للحصول على دعم الريف ويشترط ألا يمتلكون سجل تجاري.

لكي يتمكن الشخص المتقدم من الحصول على الدعم يجب أن يكون المشروع الخاص به له علاقة بالبيئة الزراعية.

يتوجب على الفئات المتقاعدة الحصول على الدعم في حالة ألا يتخطى معاش التقاعد 9 آلاف ريال سعودي.

كيفية وخطوات التسجيل في دعم ريف:

حيث يمكننا التسجيل في دعم ريف من خلال الخطوات التالية:

اولا الدخول الى منصة ريف.

ثم الضغط على انشاء حساب جديد.

ثم كتابة وملء البيانات المطلوبة كما يلي: رقم الهوية تاريخ الميلاد الاسم ورقم الهاتف كما يجب كتابة كلمة المرور ثم الضغط على رمز التحقق

