نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل في دعم ريف رابط التسجيل في الدعم الريفي وموعد صرف دعم ريف لشهر ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول دعم ريف وكم مبلغ الدعم لربات البيوت والأسر المنتجة وشروط الحصول عليه يسعى عدد كبير من صغار المزارعين وربات المنزل والشباب العاطلين عن العمل لمعرفة التفاصيل المتعلقة بعدم ريف لدعم النشاط الزراعي لصغار الأسر المنتجة التي تقدمها المملكة لمواطنيها من أجل العمل على التنمية والنهوض بمستوى القطاع الزراعي والحرص على تنمية قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني بالمملكة وتوسيع نشاطها وضمان استمراره، حيث أن هذه الأنشطة تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في حال الاهتمام بها وتقديم الدعم الكافي لها، لذلك تقوم وزارة الزراعة السعودية بتوفير دعم ريف لهذه لربات البيوت وصغار المزارعين في حال توفر شروط استحقاق دعم ريف، والتي من أهمها وجود نشاط زراعي مستمر ومنتج مدة لا تقل عن عام قبل التقديم في الحصول على دعم ريف واليوم نوضح رد على اغلب استفسارات الأشخاص الراغبين في معرفة شروط التقديم في دعم ريف وموعد نزوله وكم المبلغ الذي تحصل علية ربة البيوت من هذا الدعم .

موعد نزول دعم ريف في حساب المستفيدين 1443

وقد أكد دعم ريف أنه بعد قيام المتقدم بتقديم أوراق واستيفاء شروط التسجيل وارفاق المستندات المطلوبة تقوم إدارة البرنامج بمراجعة جميع البيانات المقدمة في الطلب وتقرير قبول الطلب أو رفضه وفي حالة القبول يتم صرف دعم ريف المستفيد بعد مدة شهرين وفي حال أن كان المشروع الزراعي يحتاج إلى دراسة لمدة أطول يتم، عمل دراسة للبيانات في مدة أطول قليل قبل قبول إعطاء الدعم، وعن موعد نزول الدعم في حساب المستفيدين فإنه برنامج ريف أكد على إيداع المبالغ المستحقة في حساباتهم البنكية بشكل دوري وأنه بالفعل تم إيداع دفعة هذا الشهر ولكن يختلف كل بنك في تخليص اجراءات تنزيل المبلغ في حساب المستحقين للدعم وفقاً للشروط ومن المقرر أن يتم تنزيل مبالغ الدعم في حساب المستفيدين في من اول يوم في الشهر الميلادي وحتي اليوم العاشر من كل شهر .

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وصغار المزارعين

شروط استحقاق الحصول على دعم ريف من وزارة الزراعة السعودية والتي نوضحها لكم اليوم كما ذكرتها الإدارة القائمة على برنامج ريف للدعم، الذي يعد من أضخم برامج الدعم السعودي لتنمية القطاع :

لابد من أن يكون المستفيد مواطن السعودي والحد الأدنى لعمر المتقدم ٢١ عام.

يشترط وجود بطاقة تنقل في المملكة سارية.

أن يكون صافي الدخل الشهري للمتقدم لا يزيدعن ٦ آلاف ريال سعودي.

اكبر حد لدعم ريف السنوي عن ٥٤ ألف ريال.

ألا يكون المتقدم للحصول على دعم ريف مستفيد من أكثر من 3 برامج تنموية للدعم

يتم التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية للاستفادة من الدعم المالي.

الحصول على شهادة عمل من قبل وزارة العمل والموارد والتنمية الاجتماعية.

وجود حساب بنكي خاص بالمتقدم، وان يتعهد على صحة البيانات المُدخلة والمستندات المُرفقة في موقع ريف.

تقديم مستندات عن المشروع عبارة عن دراسة جدوى بالإضافة إلى التحليل الاقتصادي والمالي للمشروع.

كيفية حساب الدعم لربات البيوت

ويتم احتساب مبلغ دعم ريف الذي تحصل عليه كل أسرة وفقاً لعدة اعتبارات،

أولاً يتم صرف دعم ريف للاسر المنتجة كل شهر لمدة عام ونصف ويكون الحد الأدنى للدعم 18000 الف ريال والحد الأقصى للدعم يكون 54 ألف ريال سنوياً.

ثانيا يتم قسمة حساب الدعم على 18 شهر المقرر كمدة لصرفه

ثالثاً يكون مبلغ الدعم 1000 ريال سعودي في حال حصول المستفيد على الحد الأدنى للدعم، ويكون 1666 ريال في حال حصول الأسرة المنتجة على 3000 ألف ريال .

وجدير بالذكر أن دعم ريف يقدم المبالغ المالية لدعم كافة قطاعات الإنتاج وليس الزراعية فقط بل تسمين الصغار والثروة السمكية وقطاع عسل النحل والإنتاج الحيواني وقطاع عسل النحل، حيث تسعى المملكة للحفاظ على هذه المشاريع وتنميتها وتحسين جودة الخدمة التي تقدمها.