نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف الدعم السكني 1443 توقيت ايداع الدعم السكني للمستفيدين من شهر ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة عن فرص امتلاك سكن خاص بهم، خاصةً الشباب محدودى الدخل وذلك للاستفادة من فرصة الدعم السكني التمويل العقاري الذي تقدمه المملكة لمواطنيها من أجل مساعدتهم على توفير سكن مناسب لهم، ممن لا يمتلكون وحدات سكنية خاصة بهم وليس لديهم دخل يساعدهم على امتلاك سكن يكفل لهم معيشة عادلة، وقد قامت المملكة السعودية بتوفير أكثر من 280 وحدة سكنية من أجل التمويل العقاري كما إتاحة فرص التقديم في مشاريع الإسكان تحت الإنشاء التابعة للدولة، وقد حددت وزارة الإسكان السعودية عدة شروط لابد من أن تكون منطبقة على الشخص مقدم طلب الحصول على الدعم السكني سوف توضحها إليكم اليوم توافرها من أجل التقديم وكيفية حسابة الدعم السكني في السعودية؟، بالإضافة إلى المستندات الواجب.

ويعد برنامج سكني هو واحد من أهم الأنظمة القديمة التي مر عليها سنوات كبيرة في خدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويريد الجميع من المواطنين أن يتعرف على الموعد الرسمي لصرف الدعم السكني لشهر ديسمبر الجاري، حيث يمكن للجميع الإطلاع على كل التفاصيل من خلال ذلك التقرير، وعبر الرابط الرسمي الموضح داخل المقالة.

كيفية حساب الدعم السكني في السعودية

عبارة عن خاصية مجانية وفرتها وزارة الإسكان للراغبين في التقديم على وحدات التمويل العقاري والوحدات تحت الإنشاء، حيث توفر للمتقدم إمكانية الاستعلام إليكترونيا من خلال رابط سكني ، وعن قيمة الوحدة السكنية ومدة السداد بعد حساب الالتزامات المالية على صاحب الطلب وعدد أفراد الأسرة ومن ثم تحديد قيمة الدعم السكني الذي سوف يوفره له صندوق التمويل العقاري بالسعودية، وذلك شرط توفر جميع بنود المقرر من أجل الحصول على الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان.

شروط الحصول على الدعم السكني من التمويل العقاري بالسعودية

وقد حددت صندوق التمويل العقاري والسعودي عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم بطلب الحصول على الدعم السكني، حيث أنه لا يمكن في حالة تخلف هذه الشروط أو أحدها الحصول على وحدة سكنية من التمويل العقاري أو الشقق تحت الإنشاء التابعة للدولة، وتتخلص هذه الشروط في النقاط التالية:

شرط توفر الجنسية السعودية والإقامة بالمملكة وعدم النية للهجرة خارجها .

لا يتخطى سن المتقدم لطلب التمويل العقاري سن 25 عام .

عدم امتلاك أي وحدات سكنية بالنسبة لصاحب الطلب ولا يكون أحد من أفراد عائلته تملك وحدة سكنية قبل تقديم هذا الطلب بأقل من خمس سنوات .

في حالة أن كان مقدم الطلب أرملة او مطلقة ومعيله تقدم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية مع الطلب .

أن لا يكون مقدم الطلب لديه مبالغ مالية تكفي لشراء وحدة سكنية من هذا المال.

عدم الحصول على دعم سكني من قبل .

وعدم امتلاك 3 سيارات للاستخدام الشخصي وليس العمل.

الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الدعم السكني من التمويل العقاري بالمملكة

وقد أوضحت الجهات القائمة على التمويل العقاري بالمملكة أهم المستندات التي يجب أن يرفقها صاحب طلب التمويل العقاري من أجل قبول طلبة،حيث يتم تقديم هذه المستندات لوزارة الإسكان من أجل بحثها ومقارنتها من المصالح الحكومية المستخرجة منها، وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج قبول الطلبات في يوم 24 من كل شهر ميلادي وهذه المستندات عبارة عن :

مفردات مرتب ، او بيانات صافي الدخل الشهري لصاحب الطلب .

تقديم جميع البيانات الخاصة بكل أفراد عائلة مقدم الطلب من السجل المدني.

تقدم المرأة المعيلة للأيتام شهادة الإعالة مع المستندات المطلوبة .

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد خصصت موقع سكني.

الخاص بها من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن شروط الحصول على الدعم السكني أو معرفة الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في التمويل العقاري، حيث يتوفر عليه كافة التفاصيل الخاص بالتمويل العقاري المقدم من الدولة من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين الغير قادرين على امتلاك سكن تمليك للمعيشة .