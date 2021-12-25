نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات عين دروس التعليمية لمتابعة المناهج بالمراحل الدراسية المختلفة في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات عين دروس التعليمية من أبرز القنوات التي قامت وزارة التعليم بإطلاقها في المملكة العربية السعودية لتكون القنوات المنوطة بالعملية التعليمية في الإعلام لتقديم كافة الدروس والمقررات الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية بطرق ممنهجة على أعلى مستوى وتحت إشراف كادر تعليمي مميز مختار بدقة وعناية وحاصلًا على الدورات التدريبية التي تؤهله ليكون الأفضل لتقديم المناهج التعليمية عن بعد عبر الستالايت، ويمكن تنزيل وتثبيت تردد قنوات عين دروس التعليمية على أجهزة الاستقبال للبدء في متابعة المقررات الدراسية وفقًا للجداول التي يتم الإعلان عنها بالأسابيع التعليمية المنقسمة بالعام الدراسي، فيما يلي نقدم تحديث تردد قنوات عين دروس التعليمية عبر النايل سات 1443.

قنوات عين دروس التعليمية

هي مجموعة قنوات تعليمية أطلقتها وزارة التعليم السعودي بالاتفاق مع الجهات المعنية في الإعلام بالمملكة العربية السعودية، ليتم من خلالها تقديم الشروحات المختلفة لكافة الدروس التعليمية بالتزامن مع التعليم الحضوري بالمدارس بالمملكة والتعليم الافتراضي عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد.

تشتمل قنوات عين دروس التعليمية على 12 قناة تعليمية يتم بثها من خلال الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات يعمل في كواليسها مجموعة مميزة من العاملين والمهندسين والمعلمين والمستشارين وذوي الخبرة في العديد من المجالات. والذين يعملون بدأب حتى يصلوا بهذا الرقي إلى الطالب وتقديم لهم الشروحات التعليمية لاستكمال العملية التعليمية بهدف التطوير من الطالب السعودي والسعي بتطوير التعليم السعودي ليحتل مرتبة عليا بين المراتب على المستوى العالمي.

تردد قنوات عين دروس التعليمية 1443 – 2022

للعمل على تنزيل مجموعة قنوات عين دروس التعليمية على جهاز الاستقبال والتمكن من تشغيل القناة المراد الانتباه إلى الشروحات التعليمية بها، يجب اتباع التالي:

الدخول إلى إعدادات الجهاز والنقر على تحديث البرنامج.

اختيار التثبيت اليدوي التلقائي.

ثم اختيار القمر الصناعي العرب سات.

إدخال التردد 12437 باستقطاب عمودي.

ثم إدخال معدل الترميز 27500

ضبط الإرسال على DVB-S2.

الضغط على بحث.

أيضًا يمكن تنزيل القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي: