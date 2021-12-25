نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على إجازة الفصل الثاني وتفاصيل عدد أيام الإجازة المطولة 1443 أجازة نصف الفصل الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على إجازة الفصل الثاني وكم عدد أيام الإجازة بعد قيام وزارة التربية والتعليم السعودية بتقسيم العام الدراسي الحالي 2021 على ثلاثة فصول دراسية في ظل الظروف التي تشهدها الدراسة هذا العام من إجراءات وقائية احترازية بسبب فيروس كورونا، فأصبح عدد أيام الدراسة أكثر من المعدل العادي للدراسة في النظام الدراسي المقسم على ترمين، لذلك يرغب جميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة معرفة كم باقي على إجازة الفصل الدراسي الثاني، وعدد أيام الإجازة، خاصة بعد عودة انتظام الحضور في المدارس بعد تلقي الطلاب أكبر من عمر 12 عام للقاح كورونا، وسنجيب اليوم على استفسارات الطلاب وفقاً لما ورد في تقويم العام الدراسي المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

ويتسائل العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في المملكة العربية السعودية للمراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن عدد أيام أجازة الفصل الثاني، وكم يتبقى على تلك الأجازة المطولة للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية والتي قد أعلنتها وزارة التربية والتعليم وهو ما نوضحه لكم من خلال ذلك التقرير.

كم باقي على اجازة الفصل الثاني؟

وفي ظل زيادة معدل البحث من جانب الطلاب بالمملكة عن المدة المتبقية حتى ينتهي الفصل الدراسي الثاني وعدد الأيام الباقية على الإجازة، وذلك بعد أن قام الطلاب باستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم لتقسيم الفصل الدراسي الثاني بالإجازات الأسبوعية وأيام الدراسة وأيام الإجازات المطولة، الذي المقرر أن ينتهي في 10 مارس المقبل يصبح باقي على إجازة الفصل الدراسي الثاني 58 يوم بالتقريب .

كم عدد أيام الإجازة في الفصل الدراسي الثاني

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم السعودية على تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وعدم إصابتهم بالملل من طول ايام الدراسة، اعتمدت عدد كبير من أيام الإجازة في الفصل الدراسي الثاني للطلاب، وذلك عملا بأفضل وسائل الأنظمة التربوية العالمية الحديثة التي تحث على رفع الحالة النفسية والمعنوية للطلاب وتشجيعهم لإطالة فترات الراحة بين أيام الدراسة، وقد جاء تقسيم أيام الإجازات التي يشتمل عليها الفصل الدراسي الثاني.

إجازة مطولة يوم 17 ديسمبر الموافق هجريا 13 جمادى الأولى.

اجازة نصف الفصل الدراسي الثاني يوم 6 يناير الموافق هجريا يوم 3 جمادى الآخر.

الإجازة المطولة الثانية يوم 2 فبراير بالإضافة إلى إجازة مطولة ثالثة يوم 23 فبراير.

نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس الموافق يوم 7 شعبان.