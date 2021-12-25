ما هي شروط التسجيل في ريف للحصول على الدعم الريفي

برنامج دعم بريف هو من أشهر البرامج في المملكة العربية السعودية التي تقدم المساعدات المالية لكثير من الأسر الأكثر احتياجا والتي تهتم قطاع الإنتاج الزراعي وما يختص به من المحاصيل مثل محاصيل السمسم والذرة أيضا إنتاج العسل وتربية المواشي ونشاط الأسماك أيضا ولكن تضع شروط التسجيل في هذا البرنامج للحصول على الدعم وهذا ما سوف نعرض في الفقرة التالية.

شروط التسجيل في برنامج دعم الريفي

أعلنت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربيه السعوديه عن الشروط التي يجب ان تتوفر في المواطن للحصول على الدعم و هي كالاتي

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، ويعمل في مجال الزراعة أو الأسماك

يجب ان تكون المنطقه السكنيه للمتقدم تتبع المنطقه الإدارية التي يقوم التمويل بتغطيتها.

يجب ان يكون المتقدم لا يملك أي عمل آخر في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يجب ان يكون عمر المتقدم اكثر من 21 عام.

يجب ان لا يكون للمستفيد من برنامج دعم ريفي داخل اكثر من 6000 ريال سعودي.

يجب أن يستوفي جميع الشروط الفنيه والصحيه التي يقدمها البرنامج.

ان يكون للمتقدم حساب بنك باسمه يسجله في منصه دعم ريفي.

يجب ألا يتخطى عدد البرامج للمستفيد الواحد عن ثلاثه برامج والا تتخطى المبالغ الماليه التي يحصل عليها للمساعده عن 54,000 ريال سعودي في السنه.

يجب التأكد من توفر جميع الاوراق والمستندات المطلوبه للتقديم في برنامج.

يجب التقديم الكترونيا من خلال المنصه

يجب أن تحصل الأسر التي تستفيد من الدعم المادي على شهادة العمل الحر، وذلك من وزارة الموارد البشريه.

التسجيل في برنامج دعم ريف

يتم التسجيل في برنامج دعم انا في الكترونيه وذلك تسهيلا على الأسر من خلال الخطوات التالية