نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط التسجيل في ريف للحصول على الدعم الريفي في المقال التالي
برنامج دعم بريف هو من أشهر البرامج في المملكة العربية السعودية التي تقدم المساعدات المالية لكثير من الأسر الأكثر احتياجا والتي تهتم قطاع الإنتاج الزراعي وما يختص به من المحاصيل مثل محاصيل السمسم والذرة أيضا إنتاج العسل وتربية المواشي ونشاط الأسماك أيضا ولكن تضع شروط التسجيل في هذا البرنامج للحصول على الدعم وهذا ما سوف نعرض في الفقرة التالية.
شروط التسجيل في برنامج دعم الريفي
أعلنت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربيه السعوديه عن الشروط التي يجب ان تتوفر في المواطن للحصول على الدعم و هي كالاتي
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، ويعمل في مجال الزراعة أو الأسماك
- يجب ان تكون المنطقه السكنيه للمتقدم تتبع المنطقه الإدارية التي يقوم التمويل بتغطيتها.
- يجب ان يكون المتقدم لا يملك أي عمل آخر في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
- يجب ان يكون عمر المتقدم اكثر من 21 عام.
- يجب ان لا يكون للمستفيد من برنامج دعم ريفي داخل اكثر من 6000 ريال سعودي.
- يجب أن يستوفي جميع الشروط الفنيه والصحيه التي يقدمها البرنامج.
- ان يكون للمتقدم حساب بنك باسمه يسجله في منصه دعم ريفي.
- يجب ألا يتخطى عدد البرامج للمستفيد الواحد عن ثلاثه برامج والا تتخطى المبالغ الماليه التي يحصل عليها للمساعده عن 54,000 ريال سعودي في السنه.
- يجب التأكد من توفر جميع الاوراق والمستندات المطلوبه للتقديم في برنامج.
- يجب التقديم الكترونيا من خلال المنصه
- يجب أن تحصل الأسر التي تستفيد من الدعم المادي على شهادة العمل الحر، وذلك من وزارة الموارد البشريه.
التسجيل في برنامج دعم ريف
يتم التسجيل في برنامج دعم انا في الكترونيه وذلك تسهيلا على الأسر من خلال الخطوات التالية
- الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج دعم ريف
- الاختيار على طلب دعم و انشاء حساب جديد
- يدخل المتقدم جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.
- يكتب رقم المرور رقم التحقق في المكان المخصص لهم.
- ادخال رقم هاتف او بريد الكتروني مفعل
- الضغط على كلمة تسجيل.
- بعد نهاية من التقديم سوف تتلقى رسالة تأكيد على هاتفك بأنه تم التسجيل في برنامج دعم ريف بنجاح
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هي شروط التسجيل في ريف للحصول على الدعم الريفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.