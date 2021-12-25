موعد صرف راتب التأهيل الشامل.. وطريقة الأستعلام عن الدفعة شهر ديسمبر 1443

تساءل العديد من الأشخاص والمواطنين حول راتب التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية، فبرنامج التأهيل الشامل يعد واحد من البرامج التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها، حتى يستفيد منها المواطنين من ذوي الهمم والأمراض المزمنة، فالبرنامج يقدم مساعدات مالية كل شهر في شكل رواتب.

موعد صرف التأهيل الشامل 1443

حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على إطلاق معاشات الضمان الاجتماعي ورواتب التأهيل الشامل، فمن المقرر أن يتم نزولها شهريا يوم 26 من كل شهر، وقد يحدث بعض التغييرات في المواعيد في حال موافقة موعد الصرف ليوم إجازة، ففي حالة حدوث ذلك فسيتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس الذي يسبق يوم الإجازة، وفي حال مصادفة تاريخ الصرف ليوم السبت، فسيتم تأجيل موعد الصرف إلى يوم الأحد.

كم راتب التأهيل الشامل

حرص برنامج التأهيل الشامل على طرح إعلانات مالية للعديد من حالات الإعاقة تبعاً لدرجة الإعاقة، وإليكم الرواتب الخاصة بالتأهيل الشامل كالتالي:

المواطن الذي يعاني من أنيميا أو صرع أو التهابات بالعظام يحصل على 10 آلاف ريال سعودي.

حصول المواطن الذي يعاني من إعاقة متوسطة على 14 ألف ريال سعودي.

حصول المواطن الذي يعاني من متلازمة مارفان واستطالة العظام على 4000 ريال سعودي.

المواطن الذي يعاني من ضعف البصر، بجانب إعاقة أخرى فسيحصل على 10 آلاف ريال سعودي.

المواطن الذي يعاني من ضعف بالعصب السمعي مع وجود إعاقة أخرى فسيحصل على 10 آلاف ريال سعودي.

حصول المواطن الذي يعاني من شلل رباعي أو ثلاثي مع معاناتهم من الصم والبكم، فسيحصلوا على 14 ألف ريال سعودي.

المواطنون الذين يعانوا من التخلف العقلي الشديد مع وجود إعاقات أخرى، فسيحصلون على 20 ألف ريال سعودي.

حصول المواطنون الذين يعانوا من التخلف العقلي مع الإصابة بإعاقات أخرى على 14 ألف ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن الدفعة

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم الاستعلام عن الدفعة، وإليكم أهمها كالتالي: