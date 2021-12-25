نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤهلين لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخرًا عن تحديثات لنظام الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أثار اهتمام العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن معلومات حول المجموعات التي يمكنها التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

المجموعات المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية الفئات التالية على أنها مؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المعزز:

غير القادرين على العمل بسبب المرض أو التقدم في السن أو الإعاقة الجسدية.

العائلات التي هجرها الكفلاء وهي الزوجة التي هجرها زوجها.

الزوجة المفقودة أو المفقودة.

أقارب المدمن.

العائلات التي توفي فيها الأب.

متطلبات التسجيل في تطوير نظام الضمان الاجتماعي

الجنسية السعودية مطلوبة لمعاش الضمان الاجتماعي المعاصر.

يجب أن يبقى المرشح في المملكة العربية السعودية في جميع الأوقات.

يجب على مقدم الطلب تقديم جميع المستندات الأساسية للوزارة لإثبات أهليته للمعاش التقاعدي.

للحصول على المعاش يجب التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

من المفترض أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

تم إنشاء رابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي

أطلقت وزارة التنمية السعودية رسمياً معاش الضمان الاجتماعي بمراجعاته الأخيرة، والذي يهدف إلى مساعدة أفقر الناس في الحصول على الاستقلال المالي. أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوابة باسم الدعم والحماية الاجتماعية لقبول الطلبات عبر الإنترنت للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

كيف أنضم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه سيتم تحويل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الإلكترونية للحماية والدعم الاجتماعي، والتي ستتلقى جميع طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 من خلال إنشاء حساب جديد على المنصة باستخدام الطرق التالية:

لتلقي المساعدة، انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي وقم بتسجيل الدخول.

يجب عليك وضع المعلومات التي مقدم الطلب بما في ذلك:

رقم تعريف الفرد.

تاريخ ووقت الميلاد

بصرف النظرعن رقم الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إدخال كلمة المرور.

بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يجب على مقدم الطلب تسجيل الدخول.

لتنشيط رقم الهاتف على المنصة، اكتب كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها إليك عبر رسالة نصية، ثم حدد “المصادقة”.

يجب عليك ادخل كلمة المرور و رقم التعريف كي تسجل دخول.

سيتم عرض الصفحة الرئيسية، وبعد ذلك يجب عليك إدخال جميع البيانات الأساسية في الملف الموحد.

انتقل إلى الملف الموحد، حيث سيُطلب منك إدخال جميع المعلومات الشخصية لمقدم الطلب، مثل معلومات الإقامة والدخل الشهري والمُعالين والممتلكات الخاصة وما إلى ذلك.

لقد ذكرنا لكم في هذا المقال، تحديثات الضمان الاجتماعي السعودية امتداد إيجابي لجهود المملكة العربية السعودية على طريقها وسعيها الدائم لتوفير الحياة الكريمة للأسر المحتاجة، نتمنى أن يكون المقال نال أعجابكم.