شروط الضمان الاجتماعي المطور في  المملكة

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور هو نظام يعمل على سد حاجات الأسر الأشد حاجة، حيث يقوم بتقديم الدعم المادي لهم، كما يعمل على تحسين الحالات المعيشية، و الاستقلال المالي لهذه الأسر، ويعمل على دعمهم ليقوموا بالإنتاج بدلًا من الاحتياج، فيقدم لهم عروض العمل التي تتسابهم، بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك وصندوق الموارد البشرية.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي:

يوجد العديد من الأهداف التي يسعى إليها نظام الضمان الاجتماعي، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

العمل على تمكين المستحقين حتى يحصلوا على الاستقلال المالي، كما تسعى لتوفير فرص العمل لهم.

يقوم النظام بالعمل على توفير الحاجات الأساسية للأسر المعنية.

توفير حاجات الأسر في حالة الكوارث والأزمات المختلفة.

تعمل على توفير التدابير اللازمة لسد حاجات الأسر.

موارد الضمان الاجتماعي المطورة:

توجد موارد عديدة يستخدمها الضمان الاجتماعي في سد حاجات الأسر، ومن أهم هذه الموارد:

تقدم خزينة الدولة إعانة متفق عليها.

أموال الذكاة.

الصدقات التي تقدم للضمان الاجتماعي، والهبات، والتبرعات.

شروط الضمان الاجتماعي في المملكة:

أن يكون المتقدم سعوديًا، ويقيم إقامة كاملة في المملكة.

يستثنى الضمان الاجتماعي من شرط الجنسية الفئات التالية:

المرأة الأجنبية، المتزوجة سعودي الجنسية. المرأة الأجنبية المطلقة من سعودي، ولديها أبناء سعوديين. المطلقة والأرملة السعودية، المتزوجة من رجل أجنبي. الأيتام والأرامل وأصحاب الإعاقة، ولديهم بطاقات تنقل.

أن لا يكون المتقدم مقيمًا، في أحد الديار التي ترعاها المملكة.

يكون المتقدم غير مالك لأصول، بقيمة مالية عالية.

أن يكون المتقدم ملتزمًا بجميع التدريبات وبرامج التوظيف للقادرين على العمل.

تصنيف المستحقين بعد قبول طلباتهم:

ليس قابل للتأهيل، وهذه الفئة تتضمن كبار السن، والمعاقين غير القادرين على العمل

مستحق قادر على التأهيل، وهذا يتضمن أصحاب الأمراض التي يمكن معالجتها.

يقدر على ممارسة العمل.

الفرق بين النظام السابق والمطور:

يعمل النظام الاجتماعي المطور على الأسر الأشد حاجة عن غيرها، ولا يهتم بنظام الحالة الاجتماعية السابق، كما يعمل النظام المطور على التأكد من وصول المساعدات لهذه الأسر، مع تحقيق الاستقلال المالي لهم، حيث يقدم النظام للأفراد القادرين فرص عمل مختلفة، مع المراقبة والمتابعة المستمرة لهذه الأسر، حتى يتم تحقيق أهداف النظام.