خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي وشروط الحصول على طلب التمويل

خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي، هناك العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية غير قادرين على عيش حياة كريمة، لذا مساندة من قبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية قامت بتوفير أراضي مجانية يمكن للمواطن الحصول عليها، كما يسمح للأرامل والمطلقات التقديم لها مع بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم، تعرف على خطوات التقديم والشروط التي يجب توافرها في المواطن المتقدم.

خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاق موقع للديوان الملكي، والذي منة خلاله يمكن للمواطن التقديم في الحصول على قطعة أرض بدون أي مبالغ مدفوعة لها (مجانية بالكامل)، وذلك من أجل مساعدة بعض المواطنين وتخفيف عنائهم.

خطوات الطلب:

أولى الخطوات هي الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال متصفحات الأنترنت، قم بفتح موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الضغط هنا: أضغط هنا.

قم بالنقر على جملة الخدمات الإلكترونية.

أنقر على خدمة سكني.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للدخول على موقع النفاذ الوطني الموحد.

تأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها، وتأكد من إدخالها بالمكان الصحيح.

قم بالنقر على أيقونة خدمة الأراضي المجانية.

هناك بعض المستندات التي يجب عليك إحضارها، قم بتحميل المستندات في المكان المخصص لها.

وأخيرًا قم بالضغط على كلمة حفظ لإرسال البيانات والمستندات المدخلة.

شروط الحصول على طلب التمويل

قبل الديوان الملكي :-