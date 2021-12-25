- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي وشروط الحصول على طلب التمويل في المقال التالي
خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي، هناك العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية غير قادرين على عيش حياة كريمة، لذا مساندة من قبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية قامت بتوفير أراضي مجانية يمكن للمواطن الحصول عليها، كما يسمح للأرامل والمطلقات التقديم لها مع بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم، تعرف على خطوات التقديم والشروط التي يجب توافرها في المواطن المتقدم.
خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي
قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاق موقع للديوان الملكي، والذي منة خلاله يمكن للمواطن التقديم في الحصول على قطعة أرض بدون أي مبالغ مدفوعة لها (مجانية بالكامل)، وذلك من أجل مساعدة بعض المواطنين وتخفيف عنائهم.
خطوات الطلب:
- أولى الخطوات هي الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال متصفحات الأنترنت، قم بفتح موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الضغط هنا: أضغط هنا.
- قم بالنقر على جملة الخدمات الإلكترونية.
- أنقر على خدمة سكني.
- قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للدخول على موقع النفاذ الوطني الموحد.
- تأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها، وتأكد من إدخالها بالمكان الصحيح.
- قم بالنقر على أيقونة خدمة الأراضي المجانية.
- هناك بعض المستندات التي يجب عليك إحضارها، قم بتحميل المستندات في المكان المخصص لها.
- وأخيرًا قم بالضغط على كلمة حفظ لإرسال البيانات والمستندات المدخلة.
شروط الحصول على طلب التمويل
قبل الديوان الملكي :-
- يجب على المواطن أن لا يقل عمره عن 18 عام.
- مسموح للأرامل والمطلقات الحصول على المنح ولكن يجب أن تتعدى أعمارهن عن 25 عام.
- على الشخص المتقدم في الحصول على الأرض أن تكون مكان الأرض الذي سوف يحصل عليها بنفس المدينة المقيم بها، ويجب أن تكون هويته الشخصية تحمل نفس محل الإقامة.
- لا يحصل الطالب في منحة الأراضي المجانية على مساحة أكبر من 935 متر مربع، ولا تقل المساحة التي يحصل عليها عن 625 متر مربع
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تقديم طلب ارض مجانية من الديوان الملكي وشروط الحصول على طلب التمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.