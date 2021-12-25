أعلنت الجهة العامة للقبول المركزي في المملكة السعودية، عن أنه تم السماح بالتسجيل على رتبة جندي في المديرية العامة للسجون، وذلك للذين أكملوا مرحلة التعليم وأنهو الثانوية العامة، أو ما قد يعادلها، وتم الإعلان عن أنه يبدأ التقديم يوم ٢٢ من جمادي الأول، إلى أن ينتهي يوم ٢٦ من جمادي الأول، عبر منصة أبشر.

شروط التقديم عبر أبشر على رتبة جندي وظائف السجون ١٤٤٣:

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر عند التقديم على الوظيفة، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم قد أتم مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادله.

يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة، ويتم استثناء من قد نشئ وتربى مع والدة خارج المملكة، لتأدية الخدمة الدولية.

يجتاز المتقدم جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة أثناء التقديم.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة حسن السير والسلوك، وعدم وجود قضايا مخلة بالشرف.

عدم تعيين المتقدم من قبل في وظائف تابعة للتنمية العسكرية.

تناسب طول ووزن المتقدم، مع اللائحة الطبية المعلن عنها.

عدم التزوج من امرأة غير سعودية الأصل.

يقدم شهادة مختومة من وزارة التربية والتعليم، تفيد بأنه قد تم مرحلة الثانوية العامة أو ما يشابهها.

المديرية العامة للسجون:

تم الإعلان من قبل المملكة في عام ١٣٨٨ هجريًا، عن أنه تمت الموافقة على القيام بعمل مصلحة للسجون منفصلة عن إدارات الشرطة، وفي نفس هذا العام تمت الموافقة من وزارة الداخلية السعودية على أن يتم تشكيل إدارة السجون العامة وتحديد الواجبات والاختصاصات التي ستقوم بها، واستمر هذا إلى عام ١٤٢١ هجريًا، حيث قام وزير الداخلية بفصل إدارة السجون عن الإدارة العامة، لتصبح المديرية العامة للسجون.

رواتب وظائف المديرية العامة للسجون:

تم الإعلان من قبل المديرية العامة للسجون عن الرواتب، حيث كانت كالتالي: